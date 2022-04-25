Uzmanından kene uyarısı: "Vücudunuzu kontrol edin, dokunmadan acil servise gelin" - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanından kene uyarısı: "Vücudunuzu kontrol edin, dokunmadan acil servise gelin"

25.04.2022 11:13

Uzmanından kene uyarısı: "Vücudunuzu kontrol edin, dokunmadan acil servise gelin"KAYSERİ Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.

Uzmanından kene uyarısı: "Vücudunuzu kontrol edin, dokunmadan acil servise gelin"

KAYSERİ Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, kene ısırmalarına karşı vatandaşları uyararak; "Vatandaşlarımıza kırsal bir alana gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini, tespit ettiklerinde ise panik yapmadan, tahriş etmeden, dokunmadan acil servise gelerek tedaviye başlamalarını öneriyoruz" dedi.

Havaların ısınması ve nem oranlarının artmasıyla birlikte görülebilecek kene ısırmalarına karşı vatandaşları uyaran Doç. Dr. İsmail Altıntop, kene ısırığının ağrısız olduğu için vatandaşın fark ettiğinde birkaç gün geçmiş olabileceğini ifade ederek; "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA); kenenin üzerinde taşıdığı parazitleri iğnesi ya da ısırdığı yerdeki durum nedeniyle vücuda aktarmasıdır. Genellikle nemli ortamlarda, çayırlı alanlarda, kırsallarda kene ısırmaları görülebilir. Kene ısırmaları ağrısızdır. Ağrısız olduğu için bireyler kene ısırmasını fark etmezler. Kene ısırığını fark ettiklerinde ise üzerinden birkaç gün geçmiş olabilir. Bu tehlikeli bir durum. Keneyi tespit ettiklerinde keneyi kendilerinin çıkarmaması gerekiyor. Çünkü iğnesi içinde kaldığında orada ciddi bir reaksiyonla beraber ciddi alerjik reaksiyonlara kadar ilerleyen bir duruma neden olabilir. Keneyi biz acil servislerde, elimizdeki özel aletlerle, yöntemle çıkarıyoruz ve gerekli gördüğümüz durumlarda bunları incelemeye gönderiyoruz. Ancak hastalar geldiğinde kan sayımı istiyoruz. Kan sayımında trombositlerinde bir düşüş olup olmadığına bakarak polikliniklerimize yönlendirerek tedavilerini düzenliyoruz. Devem eden takipte trombositlerinde düşüklük tespit edilen hastalar, eğer 1. Basamak Sağlık Kurumu'nda ise mutlaka 2. Basamak Sağlık Kurumlarına gönderilmesi gerekmektedir. Burada uzmanlarımız devreye giriyor. Gerekli durumlarda hastanın izole edilerek servislere yatırılması gerekiyor ve uzun bir takip süreci var. Bu açıdan toplumumuzun bu konuda bilinçli olmasını, kırsal bir alana gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini öneriyorum. Tespit ettiklerinde panik yapmadan, tahriş etmeden, dokunmadan acil servise gelerek tedaviye başlamalarını öneriyoruz" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, her kenenin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne neden olmayabileceğini, vatandaşın panik yapmadan acil servislere başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Uzmanından kene uyarısı: Vücudunuzu kontrol edin, dokunmadan acil servise gelin
Uzmanından kene uyarısı: Vücudunuzu kontrol edin, dokunmadan acil servise gelin
Uzmanından kene uyarısı: Vücudunuzu kontrol edin, dokunmadan acil servise gelin
Uzmanından kene uyarısı: Vücudunuzu kontrol edin, dokunmadan acil servise gelin
Uzmanından kene uyarısı: Vücudunuzu kontrol edin, dokunmadan acil servise gelin

YORUMLAR
500
Uzmanından 'takıntı hastalığı' uyarısı Uzmanından 'takıntı hastalığı' uyarısı ÇOCUKLARDA GİZEMLİ HEPATİT VAKALARINA KARŞI UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI ÇOCUKLARDA GİZEMLİ HEPATİT VAKALARINA KARŞI UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından kene uyarısı: 'Vücudunuzu kontrol edin, dokunmadan acil servise gelin' - Son Dakika


Son Dakika
12:01 12 yıllık gizemli kayıp için yeni öneri: Olayın tek görgü tanığına hipnoz yapılsın!
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:52 Putin'e neler oluyor? Ayin sırasında çekilen görüntüsü Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
11:44 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım
11:41 Kocaeli'de 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Mahkeme, akıl sağlığı için rapor istedi
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Karı-koca arasındaki regl kavgası sosyal medyada gündem oldu! Tartışmanın boyutu büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 12:07:54. #1.13#
SON DAKİKA: Uzmanından kene uyarısı: "Vücudunuzu kontrol edin, dokunmadan acil servise gelin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement