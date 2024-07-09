Uzmanından kiloya göre su tüketim miktarı tavsiyesi - Son Dakika
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Sağlık

Uzmanından kiloya göre su tüketim miktarı tavsiyesi

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Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özcan, kiloya göre su tüketim miktarı tavsiyesinde bulunarak, 'Su tüketimi günde kilogram başına 30-35 mililitre olmalı. 50 kilogram birey için 1.5-1.7 litre su tüketimi yeterli' diye belirtti. Su lıkır lıkır değil, yudum yudum içilmeli.

09.07.2024 11:28
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Uzmanından kiloya göre su tüketim miktarı tavsiyesi

Diyetisyen Büşra Özcan:

"Su tüketimi günde kilogram başına 30-35 mililitre olmalı"

"50 kilogram birey için 1.5-1.7 litre su tüketimi yeterli"

"Su lıkır lıkır değil, yudum yudum içilmeli"

ESKİŞEHİR - Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özcan, kiloya göre su tüketim miktarı tavsiyesinda bulunarak, "Su tüketimi günde kilogram başına 30-35 mililitre olmalı. 50 kilogram birey için 1.5-1.7 litre su tüketimi yeterli" diye belirtti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar ülke genlinde olduğu gibi Eskişehir'de de etkili oluyor. Aşırı sıcaklıklar vatandaşların bünyesini doğrudan etkiliyor. Bu etkilerden en önemlisi ise fazla sıvı kaybı olarak belirtiliyor. Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özcan, sıvı kaybından vücudu korumak için alınabilecek bazı önlemler hakkında konuştu. Su tüketiminin günde kilogram başına 30-35 mililitre olması gerektiğini belirten Diyetisyen Özcan, gazlı ve şekerli içecekler bunların tüketimini önermediğinin altını çizdi.

"Kilogram başına 30-35 mililitre olmalı"

Suyun nasıl içilmesi gerektiğini ve kilogram başına ne kadar su tüketilmesi hususunda da Diyetisyen Büşra Özcan "Su lıkır lıkır değil, yudum yudum içilmeli. Gün içerisinde susamayı beklemeden su tüketimi sağlanmalı. Su tüketemeyenler için suyun içerisine birkaç damla limon suyu veya taze meyve parçacıkları atarak suyun tadını iyileştirmelerini öneriyorum. Su veya maden suyu dışında ev yapımı limonata veya komposto, ayran, yine yaz mevsiminde önereceğim içeceklerden. Ama gazlı içecekler, şekerli içeceklerin tüketimini öneremiyorum. Su tüketimi günde kilogram başına 30-35 mililitre olmalı. Örneğin 50 kilogram birey için 1.5-1.7 litre su tüketimi yeterli" diye konuştu.

" Çay, kahve gibi kafeinli içecekler, sıvı kaybına sebep olabiliyor"

Su tüketiminin önemi hakkında konuşan Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özcan, "Sıvı tüketimi aslında sağlığın korunmasında ve vücuttaki su dengesinin sağlanmasında önemli bir konu. Sıcak havalar vücuttan sıvı kaybına sebep oluyor ve dehidrasyon riskini arttırıyor. Dehidrasyon durumunda halsizlik ve baş dönmesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında sıvı tüketimini ekstra önem verilmesi gerekiyor. Terlemenin artmasıyla birlikte sıvı kaybıyla beraber sodyum, potasyum, magnezyum gibi bazı mineral kayıpları da görülebiliyor. Bu kayıpları yerine koymak için sade maden suyu tüketimi öneriyorum. Ayrıca çay, kahve gibi kafeinli içecekler, idrar söktürücü özellikte olduklarından dolayı bunlar da sıvı kaybına sebep olabiliyor. Bu tür içeceklerin tüketimi azaltılmalı. Eğer tüketiliyorsa yine sıvı tüketimi artırılarak, su dengesi sağlanmalı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Uzmanından kiloya göre su tüketim miktarı tavsiyesi - Son Dakika

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