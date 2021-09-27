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Uzmanından kronik hasta çocuklar için 'aşı' uyarısı - Son Dakika

Uzmanından kronik hasta çocuklar için 'aşı' uyarısı

27.09.2021 21:13

Uzmanından kronik hasta çocuklar için 'aşı' uyarısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Sezin Aslan: "Aşısı tanımlanan özellikle kronik hasta çocukların aşısı geciktirilmemeli" "Aileler çocukları sürekli kontrol etmeli ve ufak bir sorunda hekime başvurmalı" Özel Dünyam Hastanesi...

Uzmanından kronik hasta çocuklar için 'aşı' uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Sezin Aslan:

"Aşısı tanımlanan özellikle kronik hasta çocukların aşısı geciktirilmemeli"

"Aileler çocukları sürekli kontrol etmeli ve ufak bir sorunda hekime başvurmalı"

KAYSERİ - Özel Dünyam Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Sezin Aslan, ailelerin çocuklarını kontrol etmesi ve sorun olması halinde hekime başvurması gerektiğini söyleyerek, "Aşısı tanımlanan özellikle kronik hasta çocukların aşısı geciktirilmemeli" dedi.

Çocukların birçoğunun hastalığı ufak semptomlarla atlattığını ve ailelerin çocuklarına strese sokmadan salgının geçici bir dönem olduğunu anlatması gerektiğini söyleyen Uzman Doktor Sezin Aslan, "Dünyanın savaş halinde olduğu bu virüsle maalesef çocuklarımızda hastalanabilmekte ve ciddi sıkıntılar yaşayabilmekteler. Çocuklarımızın birçoğu çok şükür ki bu hastalığı ufak semptomlar ile atlatıyor. Bu semptomlar, burun akıntısı, öksürük, ishal, ateş gibi semptomlar fakat başka alt bir hastalığı bulunan çocuklarımızda erişkinler kadar sıkıntı yaşayabiliyor ve kayıpları yaşayabiliyoruz. Bu zamana kadar okulları kapalıydı çocuklarımız biraz daha izolelerdi ve daha korunaklı haldelerdi. Bu sene okullarımızın açılması ile birlikte tabi ki çocuklarımıza büyük tedbirler düşmekte ve ailelerinde çocukların bu tedbirleri almalarında mutlaka desteklerini artırmaları gerekmektedir. Bu alınacak tedbirlerin erişkinlerin aldığı tedbirlerle pek bir farkı yok. Sosyal mesafe, maske ve el hijyenini çocuklarımızı çok fazla strese sokmadan, kaygı oluşturacak şekilde değil ama bu dönemin geçici bir dönem olduğunu, tedavisinin bulunulmaya çalışıldığını, maskesini çıkarmadığı, el hijyenine dikkat ettiği sürece kendisine bu hastalığın bulaşmayacağını söylemeliyiz. Çocuklarımız arkadaşlarını, öğretmenlerini özlediler sarılmak, dokunmak istiyorlar ama bunun bir müddet daha olmayacağını, olmaması gerektiğini hem tüm toplum açısından hem de kendileri açısından bunun daha doğru olduğunu kaygı oluşturmayacak şekilde anlatmamız gerekmektedir" dedi.

"Kronik hastalığı olan çocuklara mutlaka aşıları yaptırılmalı"

Sezin Aslan, aşının çocuklarda daha fazla etkisi olduğunu ve kronik hastalığı olan çocukların mutlaka aşılarının yaptırılması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yeni yapılan çalışmalarda 12 yaş üzeri çocuklarımıza da aşı tamamlandı. Bununla ilgili yurt dışında kısa süreli de olsa ciddi çalışmalara var. Amerika'da yapılmış bir çalışmada 2 bin 600 çocuğu içermekte ve bu yapılan aşının Sinovac ya da Biontech fark etmeksizin çocuklarda yüzde 100 oranında koruyucu olduğunu ve antikor yanıtının da erişkinlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiş durumda. Bu bağlamda çok ciddi yan etkilerden bahsedilmemiş, kalp kası iltihabı dediğimiz olaya bazı çocuklarda rastlanmış fakat hepsi geri dönüşümlü olmuş. Herhangi bir kalıcı hasar bırakmamış, ölümcül bir tarafı olmamış o yüzden vatandaşlarımızın tedirgin olmamalarını, eğer ki çocuklarına aşı tanımlandıysa mutlaka aşılarını yaptırmalarını önermekteyiz. Özellikle alt hastalığı yani, obezitesi olan, astım hastalığı olan ya da kronik başka bir rahatsızlığı olan çocuklarda aşıyı geciktirmemelerinde fayda var. Sabah okula gitmeden önce her ailenin sorumluluğu çocukların ateşini ölçmek, genel haline bakmak ve ufacık dahi olsa şüpheli varsa diğer çocukları ve toplumu riske atmamak adına mutlaka evde kalmalarını önermekteyim.

Uzmanından kronik hasta çocuklar için 'aşı' uyarısı
Uzmanından kronik hasta çocuklar için 'aşı' uyarısı
Uzmanından kronik hasta çocuklar için 'aşı' uyarısı
Uzmanından kronik hasta çocuklar için 'aşı' uyarısı

COVIRAN Bereket, Çocuk Sağlığı, Savaş, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından kronik hasta çocuklar için 'aşı' uyarısı - Son Dakika


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