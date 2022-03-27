Uzmanından Ramazanda beslenme uyarısı: Sahurda doğru tercihler yapılmalı - Son Dakika

Ramazan ayı, diğer aylardan farklı olarak beslenme düzeninin ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay. Bu günlerde doğru beslenme yöntemlerini bilmek gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nurdan Çeliktaş, "Gün içerisinde iftara kadar olan süreyi sağlıklı, enerjik şekilde geçirmek için sahurda doğru tercihler yapılması önemlidir" dedi.

Ramazan ayında beslenme alışkanlıkları değişirken, iftar yemeklerine de daha çok özen gösteriliyor. "Uzun saatler aç kalındıktan sonra kalorili besinlerin tüketilmesi sağlıksız beslenmenize ve kilo almanıza neden olabilir" diyen Kızılay Kartal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nurdan Çeliktaş, oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Çeliktaş, "Ramazan döneminde başımız dönmeden, el ayak kesilmeden, başımız ağrımadan bazı şeylere dikkat ederek rahat bir şekilde oruç tutabiliriz. Öncelikle yeterli ve dengeli beslenme sürdürülmelidir. Ağır ve yağlı yiyecekler, kızartma, salam, sosis, sucuk gibi besinlerden uzak durulmalıdır. Bunlar hazımsızlık, mide yanması, tansiyon yükselmesi ya da düşmesi gibi rahatsızlıkları tetikler" diye konuştu.

SAHURDA NASIL BESLENİLMELİ?

Oruç tutanların sahura kalkmasını ve sahurda kahvaltı yapmalarını tavsiye ettiklerini belirten Dyt. Nurdan Çeliktaş, "Sahur yemeğinde süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, sebze ve zeytinyağlı gibi hafif yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilmeli. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların ise midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri uygun şekilde tüketmesini ve aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile unlu gıdalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca, 2-2,5 litre arasında su tüketilmelidir. Tek seferde yüksek miktarda değil iftar sahur arasında dağıtılarak içilmelidir" dedi.

İFTARDA NASIL BESLENİLMELİ?

Çeliktaş, uzun süren açlık sonrası kan şekerinin düşmesi sonucu dengesiz beslenildiğini vurgulayarak, oruç 2 bardak ılık su 1-2 adet hurma ile açılmalıdır uyarısında bulundu. Dyt. Çeliktaş, "İftarda 1 bardak su ve 2 adet hurma ile oruç açıldıktan sonra çorba ve salata tercih edilirse iyi olur. Uzun bir açlık geçirildiği için hızlı bir başlangıç yapmamak gerekir. 15 dakika ara verildikten sonra ana yemek olarak etli bir sebze yemeği veya tavuk, et, balık gibi protein kaynağı yiyecekler, tam tahıllı ekmek veya porsiyonlara dikkat ederek bulgur pilavı, posa açısından zengin kuru baklagiller yardımcı yemek olarak tercih edilebilir. İftar sofralarında yoğurda da yer verilip ayran, cacık olarak tüketilebilir. Ayrıca komposto kullanılabilir. İftardan 1-2 saat sonra ara öğün olarak meyve, yoğurt, kefir tüketilmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

ÇOK HIZLI YEMEYİN

Dyt. Çeliktaş, "Gün boyunca uzun süren açlık neticesinde kan şekeri çok düşük olduğu için ve beyne giden açlık sinyalleri fazlalaştığı için kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Bu yüzden çok hızlı yeme ve çok miktarda besin tüketimi olabilmektedir. Yavaş yeme ve iyi çiğnemeye dikkat edilmelidir. Çünkü hızlı ve çok miktarda yemek, kan basıncını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi kan şekerinin hızlı yükselmesine sebep olabilir" açıklamasında bulundu.