Sağlık

Uzmanından uyarı var! İşte yılbaşı akşamı dikkat etmeniz gerekenler

30.12.2025 19:41  Güncelleme: 19:47
30.12.2025 19:41  Güncelleme: 19:47
Uzmanından uyarı var! İşte yılbaşı akşamı dikkat etmeniz gerekenler
Memorial Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kaplan, yılbaşı akşamı sofrada dikkat edilmesi gerekenler hakkında verdiği bilgilerde, ''Yılbaşı akşamlarında genellikle sofralar çok çeşitli olduğundan dolayı hastalar ağır yemekler tüketmekte ve sindirim sorunları ortaya çıkmaktadır'' dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kaplan, yılbaşı akşamı sofrada dikkat edilmesi gerekenler hakkında verdiği bilgilerde, "Yılbaşı akşamlarında genellikle sofralar çok çeşitli olduğundan dolayı hastalar ağır yemekler tüketmekte ve sindirim sorunları ortaya çıkmaktadır" dedi.

Yılbaşına sayılı saatler kala uzman isimden yılbaşı yemekleri için önemli uyarılar geldi. Yılbaşı akşamı bol baharatlı ve yağlı besinlerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Memorial Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji UzmanıProf. Dr. Mustafa Kaplan, "Yılbaşı akşamlarında genellikle sofralar çok çeşitli olduğundan dolayı hastalar ağır yemekler tüketmekte ve sindirim sorunları ortaya çıkmaktadır" dedi.

"YEMEKTEN ÖNCE ÇORBA TÜKETİLMELİ"

"Reflü, hazımsızlık ve özellikle mayonez, kremalı yiyecekler tüketilmesine bağlı olaraktan besin zehirlenmeleri hastalarda görülebilmektedir" diyen Kaplan, "Bu tür sıkıntıları yaşamamak için hastalarda bazı basit önlemlerin alınmasını tavsiye etmekteyiz. Özellikle yılbaşı sofrasına çok aç oturulmamasını, mümkünse yemekten önce çorba gibi besinlerin tüketilmesini öneriyorum. Yılbaşında ana yemek olarak kırmızı, beyaz et, hindi etinin de tüketilmesini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"YILBAŞININ ERTESİ SABAHU HAFİF KAHVALTILAR YAPILMALI"

Yılbaşı akşamı içecek tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kaplan, yemekten sonra hafif kuru yemişler tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Kaplan, "Yemekten sonra çok ağır tatlılar yerine, meyve tatlıları, hafif kuru yemişlerin tercih edilmesini tavsiye ediyoruz. Ağır yemeklere bağlı acılı, bol baharatlı ve yağlı yemeklere bağlı hastalarda reflü şikâyetleri çok sık görülmektedir.

Yılbaşının ertesi sabahı yormayacak, hafif kahvaltılar yapılmasını tavsiye etmekteyiz. Yemek sonrasında hazımsızlık sorunları çeken kişilerde nane, rezene gibi bitkisel çaylarında tüketilmesini tavsiye etmekteyiz. Yılbaşı akşamları içecek tüketimi biraz daha fazla oluyor. Yılbaşı akşamları içeceklerin olabildiğince az tüketilmesi sindirim sisteminiz açısından daha sağlıklı olacaktır. Reflü şikayet çok olan kişilerde antiasit ilaçlar ve şuruplar kullanmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    bizim yilbasimizmi var haberim yok gayri muslumlerin diye biliyorum. 7 4 Yanıtla
  • T. Süleyman Dip T. Süleyman Dip:
    müslüman olduğunu iddia eden yılbaşı kutlamaz, kutlıiuyorsa ben gevurum ben kafirin desin.. müslüman dedelerimin kanıyla aldığı bu topraklarda beleşe oturamaz cizye vergisi alınsın!! 2 1 Yanıtla
  • 20089700 20089700:
    sofra kuracak para nerdee. cesitlilik yapabilelim de. bizebisi olmaz hocam yorma kendini 1 0 Yanıtla
  • trgyky1978 trgyky1978:
    Burası Türkiye Cumhuriyeti ve dini İslam 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
