Uzmanından yenidoğan bakımı hakkında uyarılar - Son Dakika
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Uzmanından yenidoğan bakımı hakkında uyarılar

03.06.2022 12:13
Uzmanından yenidoğan bakımı hakkında uyarılar

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Neonatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Gamze Demirel, yenidoğan bakımında ilk bir ayın önemine ilişkin ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Neonatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Gamze Demirel, yenidoğan bakımında ilk bir ayın önemine ilişkin ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demirel, bebeğin doğum sonrası ilk hafta sonunda yüzde 7'den fazla kilo kaybetmesi, sürekli ağlaması, aşırı uyku halinde ve uyandırılması zor olması durumunun yeterli beslenemediğinin göstergesi olabileceğini bildirdi.

Yenidoğan bakımının bebeğin ilk 28 gününü kapsadığını, bu dönemde emzirme, alt temizliği, gaz çıkarma, göbek, cilt bakımı, banyo ve uyku düzeninde daha hassas olunması gerektiğini belirten Demirel, "Birçok anne bebeklerinin yeterince süt aldığı halde sütlerinin yetersiz olduğu endişesi taşıyor." ifadesini kullandı.

Demirel, yeterli anne sütü alıp alamadığını gösteren belirtileri yetersiz kilo alımı, yetersiz idrar yapma, dışkı değişiklikleri, bebeğin davranışlarındaki değişiklik şeklinde sıraladı.

Yenidoğan bakımının püf noktaları

Demirel, bebeklerin hangi sıklıkta emzirilmesi gerektiği, yatış pozisyonları ve banyo yaptırma tekniklerine ilişkin, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü ilk altı ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmeyi öneriyor. Bebeklerinizi özellikle yenidoğan sürecinde sık sık emzirin. Altıncı aydan sonra ise ek besin takviyesiyle beraber iki yaş ve sonrasına kadar emzirebilirsiniz. Yeni doğan döneminde en geç üç saatte bir olacak şekilde, günde en az 8-12 kez bebeğinizi emzirin. Yenidoğan bebeği yan yatırın, bu pozisyon reflü olmasını da engeller. Yüzükoyun yatırmak, bebeğin nefes alamama ihtimaline karşı tehlikelidir. Yanına emzik zinciri, fazladan kumaş, yastık bırakmayın. Sırt üstü yatırmak istiyorsanız 30 cmlik bir yükselti ile gövdesini yükseltin."

Demirel şunlara dikkati çekti:

"Doğumdan hemen sonra bebeğin üzerindeki sıvılar buharlaşarak ısı kaybına yol açabiliyor. Bu nedenle ilk banyo için en uygun zaman 24. saatten sonradır. Bebekler için hazırlanmış plastik küvetler ve file bu iş için oldukça kolaylık sağlar. Vücut sıcaklığına yakın temiz su ile küvet doldurulduktan sonra bebek yavaşça bir kolumuz başının altından destek verecek şekilde sırtüstü tutularak suya sokulur.

Bebek şampuanı ile köpürtülen yumuşak bir süngerle tüm gövde kollar ve bacaklar silinerek temizlik yapılır. Bebek hafifçe dikleştirilerek sırtı ve poposu da temizlendikten sonra başı önde arkaya doğru bebek şampuanı ile ve elimiz ile yıkanır. Ardından da temiz ılık su dökülerek bebek durulanır. Gözüne yakın bölgelere şampuan sürülmemelidir. Bebeğin yüz temizliği banyo öncesinde ya da sonrasında ılık suya batırılmış pamuk ile yapılır."

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Kaynak: AA

Yenidoğan, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanından yenidoğan bakımı hakkında uyarılar - Son Dakika

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