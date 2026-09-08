Uzmanlar gençlerde artan dijital demansa karşı uyardı, Dr. Büşra Er korunma yollarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzmanlar gençlerde artan dijital demansa karşı uyardı, Dr. Büşra Er korunma yollarını anlattı

Uzmanlar gençlerde artan dijital demansa karşı uyardı, Dr. Büşra Er korunma yollarını anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Büşra Er, gençlerde unutkanlık şikayetlerinin arttığını ve aşırı dijital kullanımın bu tabloyu beslediğini belirtti. Uzman, ekran süresinin sınırlandırılması, düzenli uyku ve zihinsel aktivitelerin unutkanlıkla mücadelede etkili olduğunu vurguladı.

Teknolojinin hızla gelişmesi hayatı kolaylaştırsa da aşırı dijital kullanım, unutkanlık ve dikkat dağınıklığını tetiklediğini ifade eden uzmanlar, gençler arasında artan "dijital demans" riskine karşı uyardı.

Günümüzde sadece ileri yaşlarda değil, genç bireylerde de unutkanlık şikayetlerinde artış gözlendiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Büşra Er, gençlerde görülen unutkanlığın nedenlerini, riskleri ve korunma yollarını paylaştı. Dr. Büşra Er, "Eskiden daha çok ileri yaş grubunda görülen unutkanlık yakınmalarının artık ergenlik döneminde bile karşımıza çıkabiliyor. Unutmak; bilgiyi geri çağırmada ya da kaydetmede yaşanan zorluk olarak tanımlanır. Uyku düzensizliği, kötü beslenme, dikkat eksikliği, depresyon gibi nedenlerin yanı sıra dijital medya kullanımı da bu tabloyu besliyor" dedi.

Alman nörobilimci Manfred Spitzer'in dijital demans" kavramına atıfta bulunan Dr. Er, özellikle gençlerde artan ekran süresinin dikkat ve hafıza fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu vurguladı. "Sürekli uyarana maruz kalmak, bilgiye kolay erişim ve mavi ışığın uyku hormonlarını baskılaması, zihinsel tembelliğe neden oluyor" ifadelerini kullandı.

İleri yaş grubunda en sık görülen unutkanlık nedeni olan Alzheimer hastalığına da değinen Dr. Büşra Er, toplumda yaygın bir yanlış anlama olduğuna dikkat çekti. Er, "Ailede Alzheimer hastası olması, genetik geçişi düşündürse de, Alzheimer vakaları tüm olguların yalnızca yüzde 1'inden azını oluşturuyor. Genetik testler rutin olarak önerilmemektedir. Unutkanlık şikayetleri önlenebilir olduğu unutulmamalıdır. Dijital medya kullanım süresinin sınırlandırılması, düzenli uyku, sağlıklı beslenme, kitap okuma, bulmaca çözme, hafıza oyunları gibi zihinsel aktivitelerle beynin aktif tutulması unutkanlıkla mücadelede oldukça etkilidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Sağlık, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanlar gençlerde artan dijital demansa karşı uyardı, Dr. Büşra Er korunma yollarını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anak Krakatau patlamaları nedeniyle Endonezya’da 7 havalimanı kapatıldı Anak Krakatau patlamaları nedeniyle Endonezya'da 7 havalimanı kapatıldı
ABD’nin Peşmerge yardımı kesintisi Erbil’i endişelendiriyor ABD'nin Peşmerge yardımı kesintisi Erbil'i endişelendiriyor
Devlet televizyonunda yayımlandı İsrail’de Netanyahu’ya büyük şok Devlet televizyonunda yayımlandı! İsrail'de Netanyahu'ya büyük şok
Kimi evini verdi kimi arabasını Hemşeriye güven pahalıya patladı Kimi evini verdi kimi arabasını! Hemşeriye güven pahalıya patladı
Sokak ortasında husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü Sokak ortasında husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü
Yıllık izinde ezber bozan karar Tazminat davasında Yargıtay’dan ters köşe Yıllık izinde ezber bozan karar! Tazminat davasında Yargıtay’dan ters köşe

09:55
Galatasaray’ın rakibi korkutuyor 4 maçlık istatistikleri inanılmaz
Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz
09:32
Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar
Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
09:22
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı Skriniar da PFDK’lık olabilir
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir
09:13
Bakan Gürlek duyurdu 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
09:08
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum
08:46
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon “Vanlı Kara Haydar” gözaltında
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 10:14:49. #7.13#
SON DAKİKA: Uzmanlar gençlerde artan dijital demansa karşı uyardı, Dr. Büşra Er korunma yollarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement