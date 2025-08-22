Vajinal Laparoskopi ile Kesisiz Ameliyat

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karın ağrısı şikayeti yaşayan hasta, herhangi bir kesi olmadan vajinal laparoskopi yöntemiyle rahim ve yumurtalıkları alınarak sağlığına kavuştu.

Turgutlu Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı ve kanama şikayetiyle başvuran 50 yaşındaki Gülderen Turgut için kapalı ameliyat kararı alındı.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Özgür Ozan Ceylan tarafından vajinal laparoskopi (vNOTES) yöntemiyle yapılan ameliyatla hasta sağlığına kavuştu.

Dr. Ceylan, ameliyata ilişkin yaptığı açıklamada, yeni teknoloji olan kesisiz ve dikişsiz cerrahi yöntemi vNOTES ile operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastanın ameliyat sonrası durumunun iyi olduğunu belirten Ceylan, "Şu anda herhangi bir şikayeti bulunmuyor. Artık Turgutlu Devlet Hastanemizde bu teknikle ameliyatlar yapabiliyoruz.???????" dedi.

Operasyon geçiren hasta Turgut ise daha önce hiç ameliyat olmadığını ve bu yöntemi ilk duyduğunda şaşırdığını ifade etti.

Ameliyat sonrası aynı gün kalkıp yürüdüğünü belirten Turgut, ailesinin de operasyona şaşırdığını aktardı.