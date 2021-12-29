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Vaka sayısının artığı Isparta'da vatandaşların maske tepkisi - Son Dakika

Vaka sayısının artığı Isparta'da vatandaşların maske tepkisi

29.12.2021 11:37

Vaka sayısının artığı Isparta'da vatandaşların maske tepkisi Isparta'da son günler artan Covid-19 vakalarını değerlendiren vatandaşlar, maske takılmamasından şikayet ederek, maske takmayanların salgını arttırdığını belitti.

Vaka sayısının artığı Isparta'da vatandaşların maske tepkisi

ISPARTA - Isparta'da son günler artan Covid-19 vakalarını değerlendiren vatandaşlar, maske takılmamasından şikayet ederek, maske takmayanların salgını arttırdığını belitti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilden biri Isparta oldu. Öte yandan şehirde 2 kişide Omicron varyantının görüldüğü bildirildi. Son günlerde yaşanan vaka artışları ile ilgili konuşan vatandaşlar, maske takmayanlara tepki gösterdi. İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya konuşan bir vatandaş, "Herkes maskelerini çenesinin altında taşıyor, Isparta olarak tedbirleri arttırmalıyız. Maske, mesafe halk tarafından fazla ciddiye alınmaz oldu, yasakların kalkması sanki hastalık bitmiş gibi anlaşıldı. Biraz daha tedbiri elden bırakmamak lazım bu iş bitmiş değil. Bilhassa gençler tedbir almıyor bizim gibi yaşlılar tedbir alıyor, üniversite öğrencileri hiç tedbir almıyor" ifadelerine yer verdi.

Maske takılması uyarısı yapan bir genç ise, "Çoğu insanın gerekli önlemi almadığını düşünüyorum. Birçok insanın sokakta maskesiz dolaştığını görüyoruz. Maskesiz dolaşıldığı sürece virüsün başka insanlara yayılması daha çabuk oluyor. Lütfen maskemizi takalım" dedi

Vaka sayısının artığı Isparta'da vatandaşların maske tepkisi
Vaka sayısının artığı Isparta'da vatandaşların maske tepkisi
Vaka sayısının artığı Isparta'da vatandaşların maske tepkisi
Vaka sayısının artığı Isparta'da vatandaşların maske tepkisi
Vaka sayısının artığı Isparta'da vatandaşların maske tepkisi
Vaka sayısının artığı Isparta'da vatandaşların maske tepkisi

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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Isparta, Aralık, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vaka sayısının artığı Isparta'da vatandaşların maske tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vaka sayısının artığı Isparta'da vatandaşların maske tepkisi - Son Dakika
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