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Vaka yoğunluğu artışında birinci olan Osmaniye'de korona denetimi - Son Dakika

Vaka yoğunluğu artışında birinci olan Osmaniye'de korona denetimi

06.12.2021 13:26

Vaka yoğunluğu artışında birinci olan Osmaniye'de korona denetimi Vali Erdinç Yılmaz: "Vaka artışlarında tedbirlerin gevşetildiğini görüyoruz" "Yılmadan, yılgınlığa düşmeden, bıkmadan bitene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" Sağlık Bakanlığınca haftalık olarak açıklanan insidans haritasında...

Vaka yoğunluğu artışında birinci olan Osmaniye'de korona denetimi

Vali Erdinç Yılmaz: "Vaka artışlarında tedbirlerin gevşetildiğini görüyoruz"

"Yılmadan, yılgınlığa düşmeden, bıkmadan bitene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığınca haftalık olarak açıklanan insidans haritasında vaka yoğunluğu artışında birinci olan Osmaniye'de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor. Kentteki vaka artışlarının tedbirlerin gevşetilmesinden kaynaklandığını belirten Vali Erdinç Yılmaz, yılmadan bıkmadan korona virüsle mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında geçen hafta 100 binde 481,45 oranında seyreden vaka sayıları son hafta 100 binde 600,85 oranında açıklandı. 13-19 Kasım tarihleri arasında açıklanan vaka sayısı ile 20-26 Kasım tarihleri arasında açıklanan vaka sayısı arasında 100 binde 119,14 oranla haftalık vaka yoğunluğu artışında birinci olan Osmaniye'de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden beri korona virüsle mücadele kapsamında esnaf denetimlerini sürdüren Vali Erdinç Yılmaz, kentteki vaka artışlarının tedbirlerin gevşetilmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Kentteki vaka artışının tedbirlerin gevşetilmesinden kaynakladığını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Maalesef iki haftadır en yüksek seyreden il durumundayız. Bu hepimize çok üzdü. Bugüne kadar çok başarılı getirdik. İnanıyorum ki Osmaniye olarak biz bunu en kısa zamanda toparlayarak düşüşe geçireceğiz. Bitirene kadar kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu başarabilmemiz için o en iyi olduğumuz günlere tekrar dönebilmemiz için hepimizin tedbirlere uyuması ve aşılarımızı almamız gerekiyor. İnşallah ben Osmaniyeli hemşerilerimle beraber bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağız. Hiçbir zaman yılmadan, yılgınlığa düşmeden, bıkmadan bu bitene kadar mücadelemizi sürdürmekten başka çaremiz yok. Bugünden itibaren de inşallah geçmişte olduğu gibi bu mücadeleyi sürdürelim. En kısa zamanda korona virüs vakalarını en aşağılara indirmek için hep birlikte tedbirlere uyumaya devam edelim ve aşılarımızı olalım. Vaka artışlarında maalesef, öncelikli olarak hemşerilerimizden tedbirlerin gevşetildiğini görüyoruz. Tedbirlere uymamız gerekiyor. Aşılamada bilindiği üzere Türkiye'de ikinci il durumundayız. İnanıyorum ki ben inşallah bu tedbirlere tekrar eskiden olduğu gibi uyarak en iyi il olma yolunda ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz'a, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık eşlik etti.

Vaka yoğunluğu artışında birinci olan Osmaniye'de korona denetimi
Vaka yoğunluğu artışında birinci olan Osmaniye'de korona denetimi
Vaka yoğunluğu artışında birinci olan Osmaniye'de korona denetimi
Vaka yoğunluğu artışında birinci olan Osmaniye'de korona denetimi

Fahrettin Koca, Erdinç Yılmaz, Koronavirüs, Osmaniye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vaka yoğunluğu artışında birinci olan Osmaniye'de korona denetimi - Son Dakika


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