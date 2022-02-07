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Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti - Son Dakika

Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti

07.02.2022 18:18

Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirttiKIRKLARELİ Sağlık Bakanlığını haftalar olarak açıkladığı verilere göre ülke genelinde vakaların en çok arttığı iller arasında birinci sırada olan Kırklareli'nde maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti.

Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti

KIRKLARELİ Sağlık Bakanlığını haftalar olarak açıkladığı verilere göre ülke genelinde vakaların en çok arttığı iller arasında birinci sırada olan Kırklareli'nde maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli 1. sırada yerini aldı. Bir önceki hafta 889,32 olan vaka sayısı, 22 - 28 Ocak tarihleri arasında 1214,42'e yükseldi. Bununla birlikte kenttin en işlek caddelerinde korona virüs önlemlerini hiçe sayıp, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Edirne ve Tekirdağ'da da vakalar arttı. Tekirdağ'da bir önceki hafta 814,01 olan vaka sayısı 22 - 28 Ocak tarihleri arasında 1020,01'e yükselirken Edirne ise 502,50'den 537,57'ye ulaştı.

Kırklareli'nde vatandaşların maske kuralına uymadıklarını dile getiren Sedat İleri, "Ben 2 senedir söylüyorum, şimdi de söylüyorum maskesiz gezmeyin sokakta olsun kapalı alanlarda olsun. Kapalı alanlarda maskesiz çok geziliyor. Artık bir şey söyleyemiyorum bizim halkımız cahil midir, dik başlımı nedir anlayamıyorum yani. Rabbim bize şifasını vermiş ama tedbiri de bize vermiş. Sağlık önemlidir. Kendisini düşünmüyorsa çevresini düşünün" dedi.

Adem Balsak ise herkesi maske, mesafe, temizlik ve aşı olmaya davet etti. Balsak vaka artış sebeplerinin tedbirlere uyulmadığı yönünde olduğunu vurguladı.

Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti
Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti
Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti

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Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Kırklareli, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vakaların en çok arttığı o ilde sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti - Son Dakika
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