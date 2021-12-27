Vakaların en fazla arttığı Rize'de 'rehavet' tepkisi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın güncel koronavirüs risk haritasına göre vaka sayısının en fazla arttığı Rize'de vatandaşlar, toplumda rehavet oluştuğunu belirterek, tedbirlere karşı daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan" ifadelerini kullandı. Nüfusa oranla vaka sayısı en fazla artan il olan Rize'de, geçen hafta 198,34 olan vaka sayısı 254,10'a yükseldi.