Vali Musa Işın'dan tıp literatürüne giren başarıya tebrik ziyareti - Son Dakika
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Sağlık

Vali Musa Işın'dan tıp literatürüne giren başarıya tebrik ziyareti

Vali Musa Işın'dan tıp literatürüne giren başarıya tebrik ziyareti Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, dünya tıp literatürüne giren önemli bir başarıya imza atan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Şehir Hastanesi hekimlerini tebrik etti.

15.05.2025 15:40
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Vali Musa Işın'dan tıp literatürüne giren başarıya tebrik ziyareti

KÜTAHYA - Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, dünya tıp literatürüne giren önemli bir başarıya imza atan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Şehir Hastanesi hekimlerini tebrik etti.

Ziyaret kapsamında, anne karnındayken boynunda 445 gramlık tümör tespit edilen ve başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Mehmet Eymen bebeğin tedavi sürecinde görev alan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Vali Işın, gösterilen üstün çabadan dolayı sağlık ekibini kutladı.

Vali Işın, ziyarette yaptığı açıklamada, "Dünyada çok nadir görülen böyle bir vakaya ilimizde müdahale edilmesi, Kütahya'mız adına büyük bir gururdur. Bu vaka, dünya genelinde sadece yedinci kez gerçekleşmiştir. Hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, Kütahya'nın sağlık altyapısının geldiği noktayı gözler önüne seriyor" dedi.

KSBÜ'nün ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık personelinin yetkinliğinin altını çizen Işın, Kütahya'daki hasta sevk oranlarının yok denecek kadar azaldığını ve her türlü tıbbi operasyonun şehirde başarıyla gerçekleştirilebildiğini vurguladı. Vali Işın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve devletin ilgili kurumlarına teşekkür etti.

Kütahya Vali Yardımcısı Fikret Zaman, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren, Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş ve Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Fatih Ekici'nin katıldığı ziyaretin sonunda Vali Musa Işın, operasyonda görev alan sağlık çalışanlarına çiçek takdim ederek katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Vali Musa Işın'dan tıp literatürüne giren başarıya tebrik ziyareti - Son Dakika

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