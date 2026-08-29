Van'a 234 Yeni Hekim Atandı - Son Dakika
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Van'a 234 Yeni Hekim Atandı

Van\'a 234 Yeni Hekim Atandı
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130. DHY Kurası ile Van'a 234 hekim kadrosu tahsis edilerek sağlık hizmetleri güçlendirilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası sonucunda Van'a 234 yeni hekim kadrosu tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 130. DHY Kurası sonuçlandı. Kurada Van'a 72 uzman hekim ve 162 tabip olmak üzere toplam 234 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Söz konusu atamaların Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere kentin farklı ilçe hastanelerinde görevlendirileceği belirtildi. Bu atamalarla birlikte kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve erişilebilirliğinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Van'a 234 Yeni Hekim Atandı - Son Dakika

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