Van Bahçesaray\'da 26 yaşındaki hasta omuz ve kaburga kırığıyla helikopterle sevk edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşme sonucu omuz göğüs kırığı olan hasta, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 26 yaşındaki omuz bölgesindeki kürek kemiği (skapula) ile göğüs kafesini oluşturan kaburgası (costa) kırılan hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray'a giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.