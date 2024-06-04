Sağlık

Van'da fabrika işçisinin kopan eli ameliyatla yerine dikildi

Kopan el 7 saat süren başarılı operasyonla yerine dikildi

VAN - Van'da bir fabrikada çalışan işçinin çimento karıştırma makinesiyle kesilen eli, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan başarılı operasyonla yerine dikildi.

Uşak'tan gelerek iş gereği Van'ın Çaldıran ilçesine yerleşen Koray Yılmaz isimli işçi, çalıştığı fabrikada kolunu çimento karıştırma makinesine kaptırdı. Çimento karıştırma makinesine kaptırdığı sol kolu bileğinden kopan Yılmaz, daha sonra 3 saat içinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada El Cerrahisi Op. Dr. Yener Yoğun ve ekibi tarafından acil ameliyata alınan Koray Yılmaz'ın kopan eli, 7 saat süren başarılı operasyonun ardından yerine dikildi.

"Hastanemizde zorlu bir ameliyat yapıldı"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, El Cerrahi Merkezinin başarılı operasyonlara imza attığını belirtti. El Cerrahisi Op. Dr. Yener Yoğun'un öncülüğünde tıptaki en zor ameliyatlardan biri olan replantasyon vakasının gerçekleştirildiğini ifade eden Başhekim Sarıkaya, "Ameliyat sonrası hastamızın sağlık durumu iyiye gidiyor. Bütün ekibimizi kutluyorum. Ameliyat sonrasındaki süreçte çok önemlidir. Bunun için çok yakın takip gerektiriyor. Bu süreç de çok başarılı gidiyor. Hastanemizde böylesi büyük ameliyatların yapılıyor olduğunu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

"Acil müdahale edebilme şansımızı bulduk"

Hastanın 12 gün önce çimento karıştırma makinesine kolunu kaptırdığını hatırlatan El Cerrahisi Op. Dr. Yener Yoğun ise "Uzvun kesi değil de koparak ampute olması şeklinde bir kazaydı. Yaklaşık 3 saat içerisinde hasta hastanemize giriş yaptı. Biz de hastayı acil servisten direkt ameliyathaneye çıkardık. Normalde majör ampütasyon dediğimiz el, bilek ve omuza doğru olan yaralanmalar diye geçer. Majör ampütasyon vakalarda yaklaşık 6 saatlik bir süre vardır. Bizler de zamanlama olarak acil müdahale edebilme şansımızı bulduk. Hemen ameliyathaneye aldık. Bir ortopedi ile plastik cerrahi uzmanımız da hemen ameliyata geldi. Kopan uzvun damarını diktik, arteri diktik, kemiği kırıktı kemiği de tespit ettik, sinirin biri proksimal dediğimiz dirsek taraftan koptuğuna müdahale etmedik. İkinci aşamaya bıraktık. Bu süreçlerde sıkı takip de gerekiyor, burada yine hemşire arkadaşlara ve diğer pansuman yapan arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ameliyattan sonra ben direkt burada kalarak takibini yaptım. Hastayı saatlik kontrol etmek gerekiyordu. Çünkü majör ampütasyonlarda hastanın durumunun kötüleşme ihtimali de var. Hem sinir yapılanması ve tendon yapılandırması dediğimiz rekonstrüksiyonu yapacağız. Yaklaşık 3-4 aylık süre sonucu elin iyileşmesi lazım, diğer süreçleri de yapacağız" diye konuştu.

Makineyi temizlediği sırada elinin koptuğunu ve olaydan 3 saat sonra hastaneye yetiştirildiğini anlatan Koray Yılmaz isimli hasta da ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek, operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.