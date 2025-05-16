Van'da Kilo Kontrolü Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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Sağlık

Van'da Kilo Kontrolü Uygulaması Başlatıldı

Van'da, Sağlık Bakanlığı'nın kilosu kontrolü uygulaması ile ücretsiz ölçüm etkinliği düzenlendi.

16.05.2025 16:07
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Van'da sağlıklı yaşam için kilo kontrolü uygulaması başlatıldı

VAN - Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Kilo Kontrolü Uygulaması" kapsamında Van'da da etkinlik düzenlendi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi yakınlarında bulunan Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen programa Van Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostancı, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zubeyde Kul katıldı. Etkinlikte vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri ücretsiz olarak yapıldı. Uzman sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerin ardından, bireyler Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezleri'ne yönlendirilerek diyetisyen kontrolünde kişiye özel danışmanlık hizmeti verilecek.

Konuya ilişkin konuşan Van Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostancı, uygulamanın obeziteyle mücadele açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Vatandaşları sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite konusunda bilinçlenmeye davet eden Başkan Dr. Bostancı, "10 Mayıs Cumartesi günü itibariyle iki ay sürecek stantlarımızı kurduk. 'İdeal kilonu öğren, sağlıklı yaşa' düşüncesiyle kurduğumuz stantlarda kilo ve boy ölçümleri yapıyoruz. Vatandaşlara, ölçüm sonuçlarına göre kartlar veriyoruz. Eğer beden kitle indeksleri 25'in üzerinde ise fazla kilolu olarak değerlendiriliyorlar ve bu kişiler sağlık hayat merkezlerimize, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ya da diğer ilçe sağlık müdürlüklerimizdeki diyetisyenlerimize yönlendiriliyor" dedi.

"Ülkemizde obezite hızla artıyor"

Amaçlarının vücutta biriken anormal ya da aşırı yağın doğuracağı olumsuz sonuçları önlemek olduğunu dile getiren Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde de, tüm dünyada olduğu gibi maalesef obezite hızla artıyor. Bizim de bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda farkındalık oluşturmak istedik. Bu kapsamda vatandaşların kilo ölçümlerini yapıyoruz. Beden kitle indeksi 25'in üzerinde ise 'fazla kilolu', 30'un üzerinde ise 'obez' olarak tanımlanıyor. Bu vatandaşların diyetisyenle görüşerek sağlıklı yaşam için gerekli önerileri ve beslenme programlarını almalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda, hareketsiz yaşam tarzına dikkat çekiyoruz. Birçok vatandaşın, bir egzersiz programı oluşturarak fiziksel aktivite planları yapmasını ve sağlıklarına yatırım yapmalarını istiyoruz. Proje 2 ay sürecek. Bu süre içinde tüm Türkiye genelinde 10 milyon insanın ölçümünün yapılması hedefleniyor. Biz de ilimizde yaklaşık 150 bin civarında ölçüm yaparak il risk haritasını oluşturacağız. Sonrasında, vatandaşlarımızın daha sağlıklı yaşamaları için bireysel sağlıklı beslenme programları oluşturup kendilerine vereceğiz."

Sağlık ekiplerince ücretsiz şekilde boy ve kilo kontrollerini yaptırdıklarını ifade eden vatandaşlar ise fazla kilolarından dolayı sağlık hayat merkezlerine yönlendirildiklerini belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Eğitim, Sağlık, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Van'da Kilo Kontrolü Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

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