Van'da Tüp Bebek Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Van'da Tüp Bebek Merkezi Açıldı

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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüp bebek merkezi kurularak çiftlere umut verildi.

21.11.2024 15:55
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Van'daki "Tüp Bebek Merkezi" çiftlere umut olmaya başladı

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulumu devam eden 'Tüp Bebek Merkezi'nde ilk aşılama işlemi başarıyla sonuçlandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan 'Tüp Bebek Merkezi'nin kurulumu devam ediyor. Modern teknolojiyle donatılacak olan merkez, alanında uzman ekibiyle ilk aşılama işlemini başarıyla tamamladı. Bölge halkının uzun süredir beklediği tüp bebek tedavi hizmeti, artık uzak illere gitmeden Van'da da sunulacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, merkezin hayata geçirilmesiyle bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı ve yerinde çözümler sunacaklarını belirtti. Tüp bebek konusunda yoğun bir başvuru aldıklarını ifade eden Başhekim Sarıkaya, "Tüp bebek merkezinin kurulmasıyla ilgili uzun zamandır ciddi uğraşlar verdik. Tüp bebek merkezi için özellikle inşaat çalışması devam ediyor. Şu anda hekimlerimiz ilgili alanda eğitimlerle tamamladılar. Biz tüp bebek merkezinin açılımının birinci öncelikli şartlardan olan aşılama hizmetine bugün itibarıyla başlamış bulunmaktayız. Tüp bebek tedavisi öncesinde gerekli olan aşılama işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Bu süreçte emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Aşılama işlemleri tamamlanan hastalarımız, tüp bebek merkezimizin tam anlamıyla faaliyete geçtiği dönemde tüp bebek tedavisine hazır olacaklar. Bugün, bu hizmeti başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Bize destek olan başta Van İl Sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere Sağlık Bakanlığımıza, valimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"İşlemimiz başarıyla gerçekleşti"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ünsal Yeşilova ise ilk aşılama işleminin hastane ve Van için önemli bir adım olduğunu dile getirerek, "Düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlerimiz bize başvurmaktadır. Bu çiftlerden kadın hastalarda hormon, ultrason testleri ve tüplerin açık ya da kapalı olduğuna dair rahim filmi istemekteyiz. Erkek hastalarda ise spermiogram (Sperm testi) istemekteyiz. Bu testlerin hepsi normal olduğu takdirde intrauterin inseminasyon (aşılama) tedavisine başlıyoruz. Tedavilerde amacımız; kadın hastalarda yumurtalığın düzenli bir şekilde büyümesi, yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra çatlatma iğnesi ile çatlatıp uygun şartlarda erkek hastamızdan aldığımız sperm örneği ile bu intrauterin inseminasyon işlemini yapmak. Hastanemizde bugün itibari ile aşılama işlemini yaptık umarım başarılı sonuçlar alırız. İşlemimiz başarıyla gerçekleşti iki hafta sonra hastalarımızdan gebelik sonuçlarıyla beraber gelmelerini istedik. Umarım pozitif sonuçlar alırız, şehrimize önemli bir katkıda bulunuruz" diye konuştu.

Van\'da Tüp Bebek Merkezi Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Van'da Tüp Bebek Merkezi Açıldı - Son Dakika

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