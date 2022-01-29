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Van Valisi Bilmez: "Vakalar 15 kat arttı" - Son Dakika

Van Valisi Bilmez: "Vakalar 15 kat arttı"

29.01.2022 12:38

Van Valisi Bilmez: "Vakalar 15 kat arttı" "Van en iyi şehir ama vakalarda ciddi artış var" Van'da baskın varyant Omicron oldu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs vaka sayısı bakımından Türkiye'nin en iyi şehri olan Van'da, Omicron...

Van Valisi Bilmez: "Vakalar 15 kat arttı"

"Van en iyi şehir ama vakalarda ciddi artış var"

Van'da baskın varyant Omicron oldu

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs vaka sayısı bakımından Türkiye'nin en iyi şehri olan Van'da, Omicron varyantının yayılmasıyla birlikte vaka sayısının 15 kat arttığını söyledi.

Korona virüs vaka oranıyla Türkiye'nin en iyi şehirleri arasında yer alan Van, aşı konusunda henüz aynı başarıyı yakalayamazken, vaka sayısının son günlerde hızla arttığı gözlemlendi. Sağlık Bakanlığının 100 binde görülen korona virüs vaka sayısı verilerine göre 16,44 olan Van, ikinci doz aşı oranıyla henüz sarı kategoride yer alıyor. Özellikle son günlerde Omicron varyantının görülmesiyle birlikte geçtiğimiz haftalara oranla vaka sayısında 15 kat artış, endişelendirdi. Gençler hastalığı hafif atlatırken, hatırlatma doz aşısını yaptırmayan 60 yaş üstü vatandaşların ise hastalığı ağır atlattığının görüldüğü kentte, yetkililer uyarılarını yeniliyor.

"Vakalarımızın büyük bir kısmını Omicron varyantı oluşturuyor"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın vaka oranı sayısı konusunda Türkiye'nin en iyi şehri olduğunu hatırlattı. Son günlerde vaka sayısı konusunda ciddi bir artış olduğunu ifade eden Vali Bilmez, "Vakalarımızın büyük bir kısmının Omicron varyantı olduğunu görmekteyiz. Yavaş yavaş hastanelere düşen hasta sayısında bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Hastaneye düşen kesim 60 yaş üstü olup, hatırlatma dozunu yapmayanlardır. Şimdiki hastalık çok hafif atlatılıyor. Gençlerin çoğunun hastane ihtiyacı olmuyor. Ancak büyüklerimiz büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bu yüzden yaşlıların sırası gelmişse hatırlatma dozunu yapması lazımdır" dedi.

"Günlük vakamız 150'nin üzerine çıktı"

Vaka artışına rağmen Türkiye ortalamasına göre durumun henüz iyi olduğunu dile getiren Bilmez, "Günlük vakamız önceleri 10'nun altındayken, maalesef şu an günlük vakamız 150'nin üzerine çıktı. Bu durumda 15 kat bir artış söz konusudur. 'Bu hastalık bitti' demeyelim, taziye yerlerinde dikkat etmeliyiz. Cuma namazına maskesiz gitmeyelim. Taziyedeki yemekler kesinlikle yasaktır. Yasaklara riayet etmemiz lazım. Kapalı ortamlarda ise uzun süre durmayalım" diye konuştu.

Van Valisi Bilmez: Vakalar 15 kat arttı
Van Valisi Bilmez: Vakalar 15 kat arttı
Van Valisi Bilmez: Vakalar 15 kat arttı

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Emin Bilmez, Türkiye, Omicron, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Van Valisi Bilmez: 'Vakalar 15 kat arttı' - Son Dakika


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