Varto Devlet Hastanesi'nde Uzman Doktor Atamalarıyla Kaliteli Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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Sağlık

Varto Devlet Hastanesi'nde Uzman Doktor Atamalarıyla Kaliteli Sağlık Hizmeti

Varto Devlet Hastanesi\'nde Uzman Doktor Atamalarıyla Kaliteli Sağlık Hizmeti

Muş'un Varto ilçesindeki devlet hastanesine son dönemlerde yapılan uzman doktor atamalarıyla vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Abdurrahim Kaplan, hastanede görev yapan 9 uzman hekim ve 10 pratisyen doktor hakkında bilgi verdi. Hastanenin amacının vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak olduğunu belirten Kaplan, yeni atanan uzman hekimlerle daha iyi hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Sinan Cem Şahin ise göreve başlamasıyla endoskopi ünitesini yeniden açarak hastaların hizmetine sunduklarını ifade etti.

27.05.2024 20:17
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Muş'un Varto ilçesindeki devlet hastanesine son dönemlerde yapılan uzman doktor atamalarıyla vatandaşlara daha kaliteli sağlım hizmeti verilmeye başlandı.

Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Abdurrahim Kaplan, gazetecilere, 9 uzman hekim ve 10 pratisyen doktorun hastanede görev yaptığını söyledi.

Birçok branşta vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Kaplan, devletin sağladığı imkanlarla sağlık hizmetlerinde büyük ilerleme yaşadıklarını ifade etti.

Amaçlarının vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Kaplan, "Hastanemize yeni atanan uzman hekimlerimizle daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 2 ay önce hastanemize atanan Genel Cerrahi Uzmanımız Sinan Cem Şahin hocamızın gelmesiyle yaptığımız ameliyatlar sayesinde vatandaşımız artık il dışına veya Muş merkeze gitmek zorunda kalmıyor. Hastalarımıza bu hizmetleri hastanemizde veriyoruz. Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Şahin ise göreve başlamasıyla endoskopi ünitesini yeniden açarak hastaların hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Ünitede endoskopi ve biyopsi işlemlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, "Her türlü imkanı sağlayarak hastalarımıza tam teşekküllü hizmet sunuyoruz. Hastalarımız, ilçe dışına sevk edilmeden burada tedavi olabiliyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Varto Devlet Hastanesi'nde Uzman Doktor Atamalarıyla Kaliteli Sağlık Hizmeti - Son Dakika

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