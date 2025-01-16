İleri teknoloji ve uzmanlığımızı, erişilebilir ve ekonomik çözümlerle buluşturmak önceliğimizdir - Son Dakika
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Sağlık

İleri teknoloji ve uzmanlığımızı, erişilebilir ve ekonomik çözümlerle buluşturmak önceliğimizdir

İleri teknoloji ve uzmanlığımızı, erişilebilir ve ekonomik çözümlerle buluşturmak önceliğimizdir

Veni Vidi Göz Grubu Medikal Direktörü Op. Dr. Ertan Sunay, Türk göz hekimleri ve kliniklerinin dünya çapında en iyilerle kıyaslanabilecek seviyede olduğunu belirtiyor. Dr. Sunay, Veni Vidi Göz Grubu'nun 32 yılı aşkın deneyimi ve geniş hizmet ağıyla Türkiye'nin %85'ine ulaştığını kaydediyor.

16.01.2025 21:32  Güncelleme: 22:04
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Son dönemde, bazı göz hastanelerinin eski cihazlarla tedavi uyguladığına dair medya organlarında çeşitli haberler yer aldı. Veni Vidi Göz Grubu Medikal Direktörü Op. Dr. Ertan Sunay bu durumu sektörün önemli bir sorunu olarak kabul ediyor ve göz sağlığındaki teknolojik gelişmeleri takip etmenin önemine dikkat çekiyor. Ancak Dr. Sunay, Türk göz hekimlerinin kalitesinin günümüzde dünya çapında en iyilerle kıyaslanabilecek seviyede olduğunu belirtiyor. Üniversite, kamu ve özel göz kliniklerinin çoğunda sunulan göz sağlığı hizmetlerinin kalitesinin yüksek olduğu, Dr. Sunay'ın vurguladığı bir diğer önemli nokta.

Dr. Sunay, kaliteli hizmet anlayışına sahip olan kliniklerin sayısının ülkemizde arttığını, kalitesiz hizmet veren ve tıbbi kurallara uymayan kliniklerin sektörde azınlıkta olduğunu ifade ediyor. Bu durum, sektördeki çoğunluk için bir gurur kaynağı oluşturuyor. Veni Vidi Göz Grubu olarak 32 yılı aşkın deneyimi, 15 merkezi ve bin kişiyi aşkın çalışanı ile Türkiye'nin %85'ine ulaşan bir hizmet ağına sahip olduklarını belirten Dr. Sunay, aynı kaliteyi yurtdışından gelen hastalarına da sunduklarını ve bu yüksek standartları kök hücre tedavisinden göz estetik cerrahisine kadar geniş bir uzmanlık yelpazesinde sürdürdüklerini ifade ediyor.

GÖZ CERRAHİSİNDE HIZLA DEĞİŞEN TEKNOLOJİ: HER HASTA İÇİN EN UYGUN TEDAVİ FARKLIDIR

Göz cerrahisi, son yıllarda teknoloji ile paralel olarak büyük bir hızla gelişiyor. Ancak Dr. Ertan Sunay, bu gelişmenin tek bir tedavi yönteminin her hasta için en uygun çözüm olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Özellikle lazer tedavisiyle göz kusurlarını düzeltmeyi arzu eden hastaların, her tedavi yönteminin her hasta için uygun olmayabileceğini iyi bilmeleri gerektiğini belirtiyor.

2009 yılından itibaren dünya genelinde büyük başarıyla uygulanan TransPRK (No Touch Laser) tedavisi birçok hasta için en ideal çözüm olarak öne çıkarken bazı hastalarda ise Re-Lex (SMILE, SILK, CLEAR) gibi küçük kesili lazer tedavileri tercih edilebilmekte.

Dr. Sunay, hiçbir tedavi yönteminin "kusursuz" ya da "en iyi" olarak tanımlanamayacağını, en doğru yaklaşımın her hasta için en uygun olan tedavi yönteminin titizlikle seçilmesi olduğunu vurguluyor.

"Tıp teknolojisi baş döndürücü bir hızla gelişmekte, tedavi yöntemleri zaman içinde değişimler geçirerek daha sorunsuz, daha yüz güldürücü hale gelmekte" diye konuşan Dr Ertan Sunay, verdiği bilgilere şunları ekliyor:

"Örneğin, No Touch Laser tekniğinin isim hakkını elinde tutan ve laser tedavisi konusunda dünyanın en deneyimli mühendislik firmalarından birisi olan Alman Schwind firması No Touch Laser yöntemini sürekli geliştirmiş ve günümüzde SmartPULSE® ismiyle anılan hale getirmiştir. Bilindiği gibi 'Smart', 'akıllı' anlamına gelen bir sözcük. Yani, günümüzde No Touch Laser tedavisi daha etkili hale getirilmiş durumda".

MODERN TEKNOLOJİNİN ROLÜ VE DENEYİMLİ HEKİMLERİN GÜVENCESİ

Göz sorunlarının tedavisinde başarıyı sağlayan temel unsurlardan birisi, modern teknolojiyi kullanabilen deneyimli hekimlerle hizmet sunmak.

Öte yandan, bütün kurumların ülke ekonomisini destekleyecek olumlu yaklaşımlarla faaliyet sürdürmeleri de önemli. Maliyeti çok yüksek bir tedavinin "herkes için en iyisi budur" yaklaşımıyla önerilmesi yerine aynı kalitede ve etkinlikte sonuç veren daha uygun fiyatlı bir tedavinin sunulması, günümüzde piyasalardaki fahiş fiyatlara karşı verilen mücadeleye destek olmakta.

Veni Vidi Göz Grubu'nun bu ilkelere sadık kalarak hizmet sunmayı sürdürdüğüne dikkat çeken Dr. Sunay, ülkemizde göz sağlığı hizmetlerinin kalitesinin artmakta olduğunu ve bu kaliteli hizmete ayak uyduramayan ya da bu konuda isteksiz olan kliniklerin yakın gelecekte sektörden çekilmek zorunda kalacaklarına inandığını belirtiyor.

Dr. Sunay, işini doğru yapan ve kaliteli sağlık hizmeti sunan kliniklerin gelişen sağlık politikalarıyla destekleneceğini ve bu sayede daha güçlü bir konuma geleceğini belirtiyor. Sağlık sektöründe doğru bir yaklaşım sergileyen herkesin hedeflerine ulaşma yolunda daha fazla fırsat elde edeceğini ekliyor.

Teknoloji, Türkiye, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İleri teknoloji ve uzmanlığımızı, erişilebilir ve ekonomik çözümlerle buluşturmak önceliğimizdir - Son Dakika

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