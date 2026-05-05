Veni Vidi Göz ve Kültür Üniversitesi’nden Anlamlı İş Birliği: Birlikte Bakıyoruz, Birlikte İyileştiriyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Veni Vidi Göz ve Kültür Üniversitesi’nden Anlamlı İş Birliği: Birlikte Bakıyoruz, Birlikte İyileştiriyoruz

Veni Vidi Göz ve Kültür Üniversitesi’nden Anlamlı İş Birliği: Birlikte Bakıyoruz, Birlikte İyileştiriyoruz
05.05.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veni Vidi Göz, toplum sağlığına katkı sunan sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kültür Üniversitesi ile gerçekleştirilen anlamlı iş birliği kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların göz sağlığı değerlendirmeleri yapıldı.

Etkinliğe Veni Vidi Göz doktorlarından Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kadir Çolakoğlu katılarak vatandaşların göz muayenelerini gerçekleştirdi. Organizasyon kapsamında yapılan değerlendirmelerde, göz sağlığında erken tanının önemi bir kez daha vurgulandı.

Göz muayenesine erişimin herkes için eşit olmadığını belirten Op. Dr. Kadir Çolakoğlu, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin yalnızca bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda mesleki bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Çolakoğlu, etkinlikle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Göz muayenesine erişimin herkes için eşit olmadığını biliyoruz. Bu nedenle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın göz sağlığını değerlendirme fırsatı bulduğumuz bu tür sosyal sorumluluk projelerini çok kıymetli buluyorum. Muayene ettiğimiz her hastada erken tanının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gördük. Basit gibi görünen şikâyetlerin arkasında ciddi göz hastalıkları olabileceğini unutmamak gerekiyor.”

Göz hastalıklarında erken teşhisin, tedavi sürecinin başarısı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çolakoğlu, düzenli göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Görme bulanıklığı, göz ağrısı, kızarıklık, ışığa hassasiyet ya da ani görme değişiklikleri gibi şikâyetlerin basit nedenlere bağlı olabileceği gibi, daha ciddi göz hastalıklarının da habercisi olabileceğini ifade etti.

Veni Vidi Göz, sağlık hizmetlerine erişimde farkındalık oluşturan bu tür projelerin toplum sağlığı açısından uzun vadede önemli katkılar sunduğunu vurgularken, organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Veni Vidi Göz ve Kültür Üniversitesi’nden Anlamlı İş Birliği: Birlikte Bakıyoruz, Birlikte İyileştiriyoruz

Toplum sağlığını önceleyen çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirten Veni Vidi Göz, göz sağlığı konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinin ve sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekti.

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Veni Vidi Göz ve Kültür Üniversitesi’nden Anlamlı İş Birliği: Birlikte Bakıyoruz, Birlikte İyileştiriyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli: İmralı’nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:40:00. #7.12#
SON DAKİKA: Veni Vidi Göz ve Kültür Üniversitesi’nden Anlamlı İş Birliği: Birlikte Bakıyoruz, Birlikte İyileştiriyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.