Dünyayı titreten hastalık! 'Et yiyen bakteri virüsü' Türkiye'de de görüldü ama vaka yok - Son Dakika
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Sağlık

Dünyayı titreten hastalık! 'Et yiyen bakteri virüsü' Türkiye'de de görüldü ama vaka yok

Dünyayı titreten hastalık! \'Et yiyen bakteri virüsü\' Türkiye\'de de görüldü ama vaka yok
06.08.2025 12:04
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Küresel ısınmayla deniz suyu sıcaklıkları artarken, insan sağlığı için ciddi riskler taşıyan mikroorganizmalar da çoğalıyor. Baltık Denizi'nden Kuzey Denizi'ne kadar yayılan Vibrio bakterileri için dünya alarmda. Vatandaşı tedirgin eden virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaparak, Türkiye'de "et yiyen bakteri" olarak bilinen Vibrio virüsü kaynaklı vaka bulunmadığı duyurdu.

Artan deniz suyu sıcaklıklarıyla çoğalan Vibrio bakterileri, açık yaralardan vücuda girip ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) yayınladığı son uyarıya göre, geçmişte yalnızca Baltık Denizi'nde rastlanan Vibrio bakterileri artık Kuzey Denizi ve kapalı yüzme alanlarında da tespit ediliyor.Son olarak ABD'de görülen ve 4 kişinin ölümüne neden olan virüs nedeniyle dünya tedirgin.

TÜRKİYE'DE DE VİRÜS GÖRÜLDÜ

Marmara, Ege ve Akdeniz'in sularında kolera hastalığına neden olabilecek tehlikeli Vibrio bakterisi tespit edildi. Deniz sularında yayılan bu bakteri, halk sağlığını da tehdit ediyor.

"TÜRKİYE'DE VAKA BULUNMUYOR"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de Vibrio bakterisi kaynaklı herhangi bir hastalık vakası bulunmadığını açıkladı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, ülkemizde Vibrio bakterisi ile ilişkili hastalık görüldüğüne dair haberler yer almaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden yapılan 2025 yılı verileri incelenmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde Vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz" denildi.

VİBRİO BAKTERİSİ NEDİR?

Vibrio bakterisi, genellikle deniz ya da tuzlu suyla temas eden yaralardan ya da iyi pişmemiş deniz ürünlerinin tüketilmesiyle bulaşabilen, nadir fakat ciddi enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri türüdür.

En sık görülen türlerinden biri Vibrio vulnificus olup, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ağır seyreden enfeksiyonlara ve hatta sepsis gibi hayati tehlike oluşturan durumlara yol açabilir.

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında "Vibrio parahaemolyticus" ve "Vibrio vulnificus" gibi bakterilerin DNA'sına rastlandı. Genital bölgenin nemli ve sıcak kalması, bakteriler için üreme alanı oluşturur. Özellikle E. coli gibi bakteriler bu ortamda idrar yollarına ulaşabilir. Bağışıklığı düşük bireylerde tablo daha ağır seyreder.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Dünyayı titreten hastalık! 'Et yiyen bakteri virüsü' Türkiye'de de görüldü ama vaka yok - Son Dakika

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