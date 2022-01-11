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"Virüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı" tavsiyesi - Son Dakika

"Virüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı" tavsiyesi

11.01.2022 15:37

Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, bulaşıcılık oranı çok yüksek olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı tedbirlere daha fazla uyulması gerektiğini söyledi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, bulaşıcılık oranı çok yüksek olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı tedbirlere daha fazla uyulması gerektiğini söyledi.

Kalkan, AA muhabirine, gelişmiş sanayi Tekirdağ'da insan hareketliliğinin de fazla olduğunu belirtti.

Omicron varyantının bulaşıcılığının yüksek olduğu düşünüldüğünde, tedbirlere her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğini vurgulayan Kalkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bu konuda sürekli uyarılarda bulunduğunu anımsattı.

Kalkan, salgının yayılımında bir artış yaşandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu dönemde virüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı. Kapalı ve havasız ortamlarda uzun süre kalınmamalı, yakın mesafede oturulmamalı, kafe, restoran ve eğlence merkezlerinde çok dikkatli olunmalı. Çünkü Omicron varyantının bulaşıcılığı çok fazla. Hastaneye düşürme, hasta etme yükü çok fazla görülmese de kronik hastalıkları olan hastalarımıza elbette çok ciddi zararlar verecektir. Bu nedenle özellikle maskemizi tam takmalıyız. Yarım yamalak, takıyor gibi bir görüntüyle ne kendimizi ne de diğer insanları kandırmamalıyız. Maske ve mesafe tedbirlerine de her zamankinden fazla uymalıyız."

Omicron varyantının özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda çok hızlı yayıldığını vurgulayan Kalkan, "Hastalandırıcı yükünün çok ağır olmadığı düşünülüyor. Ama bu hiçbir zaman bunun böyle gideceği anlamına gelmez. Bizim tedbirlere çok daha sıkı sarılmamızı gerektirir. Hastanede, servislerde, yoğun bakımlarda yatış oranlarımızda daha önceki salgın ataklarında yaşadığımız dolulukları, tıkanmaları şu an yaşamıyoruz. Beklentimiz bunun son varyant olması." diye konuştu.

Kalkan, Tekirdağ'ın TURKOVAC aşısında Trakya'da koordinatör il olduğunu, bu yönde çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

TURKOVAC aşısı olanlarda yüksek antikor değerleri tespit edildiğini vurgulayan Kalkan,"Çok az yan etki tespit ettik. Basit baş ve kas ağrısı ile ateş dışında ciddi bir komplikasyon not etmedik. Vatandaşlarımızda bu aşıya yönelik büyük bir ilgi var, aşılama kapasiteleri hemen doluyor. Şimdiye kadar 2 binin üzerinde insanımıza TURKOVAC yaptık. Bu büyük bir gurur. Dünyada kendi aşısını yapan 9 ülkeden biriyiz." dedi.

Virüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı tavsiyesi
Virüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı tavsiyesi
Virüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı tavsiyesi

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Cengiz Kalkan, TURKOVAC, Tekirdağ, Omicron, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 'Virüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı' tavsiyesi - Son Dakika


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