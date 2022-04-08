Xi: Çin'in Salgınla Mücadele Çabaları Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Güvenli Geçmesini Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Xi: Çin'in Salgınla Mücadele Çabaları Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Güvenli Geçmesini Sağladı

08.04.2022 11:12
Xi: Çin'in Salgınla Mücadele Çabaları Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Güvenli Geçmesini Sağladı

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Çin'in hedefli ve etkin Kovid-19 önleme ve kontrol çabalarının, ülkenin Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na güvenli ve sorunsuz ev sahipliği yapmasını sağladığını söyledi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi bu sözleri, Beijing 2022 […]

Xi: Çin'in Salgınla Mücadele Çabaları Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Güvenli Geçmesini Sağladı

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Çin'in hedefli ve etkin Kovid-19 önleme ve kontrol çabalarının, ülkenin Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na güvenli ve sorunsuz ev sahipliği yapmasını sağladığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi bu sözleri, Beijing 2022 Kış Olimpiyatları ve Kış Paralimpik Oyunları'na üstün katkılarda bulunan kişileri onurlandırmak için Beijing'de Cuma sabahı düzenlenen bir toplantıda söyledi.

Xi, arka planda Kovid-19 pandemisi dünyayı kasıp kavurmasına rağmen tüm katılımcıların sağlığını öncelikleri yaptıklarını, koronavirüsün ülkeye yeniden girerek yeni bir salgına sebebiyet vermesini önleme politikasına bağlı kaldıklarını ve önleme ve kontrol tedbirlerini sıkı sıkıya uyguladıklarını söyledi.

Xi, Oyunlar sırasında kapalı döngü sistemi içinde bulunanların sadece yüzde 0,45'inin Kovid-19 testinin pozitif çıktığının, bunların tamamının etkin tedavi gördüğünün ve toplu enfeksiyon veya yayılma vakalarının görülmediğinin ve şehirlerde dinamik sıfır-Kovid yaklaşımının sürdürüldüğünün altını çizdi.

Xi, Çin'in Kovid ile mücadele politikasının bir sınamadan daha başarıyla çıktığını ve dünyaya virüsle mücadele ederken büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda faydalı bir deneyim sunduğunu sözlerine ekledi. Xi, "Bazı yabancı sporcuların dediği gibi pandemiyle mücadeleye verilen bir altın madalya olsaydı, bu madalyayı Çin hak ederdi" dedi.

YORUMLAR
500
Xi, Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Elde Edilen Entelektüel Zenginliğin Önemini Vurguladı Xi, Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Elde Edilen Entelektüel Zenginliğin Önemini Vurguladı Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, '2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularla bir araya geldi Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, '2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularla bir araya geldi

Çin Halk Cumhuriyeti, Olimpiyat, oyunlar, Pekin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Xi: Çin'in Salgınla Mücadele Çabaları Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Güvenli Geçmesini Sağladı - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Cübbeli Ahmet'ten sert çıkış: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin
11:15 Bu bakkal sadece hayır için çalışıyor: Para geçmiyor, gelen hiç kimse eli boş dönmüyor
11:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı: Dolardaki beklenti ise 16,85 TL
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:53 Demet Akbağ'ın tiyatro özlemi 15 yıl sonra bitti! Sanatçılar usta ismi ön sıradan izledi
10:46 "Tencere alana arsa hediye " kampanyasına katıldı, dolandırıcıların kurbanı oldu
10:39 "Sadece 21 bin TL'lik kahvaltı" demişti: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Millet yatağa aç giriyor
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 11:28:21. #1.12#
SON DAKİKA: Xi: Çin'in Salgınla Mücadele Çabaları Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Güvenli Geçmesini Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement