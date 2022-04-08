Xi: Çin'in Salgınla Mücadele Çabaları Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Güvenli Geçmesini Sağladı - Son Dakika

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü, Çin'in hedefli ve etkin Kovid-19 önleme ve kontrol çabalarının, ülkenin Beijing Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na güvenli ve sorunsuz ev sahipliği yapmasını sağladığını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi bu sözleri, Beijing 2022 Kış Olimpiyatları ve Kış Paralimpik Oyunları'na üstün katkılarda bulunan kişileri onurlandırmak için Beijing'de Cuma sabahı düzenlenen bir toplantıda söyledi.

Xi, arka planda Kovid-19 pandemisi dünyayı kasıp kavurmasına rağmen tüm katılımcıların sağlığını öncelikleri yaptıklarını, koronavirüsün ülkeye yeniden girerek yeni bir salgına sebebiyet vermesini önleme politikasına bağlı kaldıklarını ve önleme ve kontrol tedbirlerini sıkı sıkıya uyguladıklarını söyledi.

Xi, Oyunlar sırasında kapalı döngü sistemi içinde bulunanların sadece yüzde 0,45'inin Kovid-19 testinin pozitif çıktığının, bunların tamamının etkin tedavi gördüğünün ve toplu enfeksiyon veya yayılma vakalarının görülmediğinin ve şehirlerde dinamik sıfır-Kovid yaklaşımının sürdürüldüğünün altını çizdi.

Xi, Çin'in Kovid ile mücadele politikasının bir sınamadan daha başarıyla çıktığını ve dünyaya virüsle mücadele ederken büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda faydalı bir deneyim sunduğunu sözlerine ekledi. Xi, "Bazı yabancı sporcuların dediği gibi pandemiyle mücadeleye verilen bir altın madalya olsaydı, bu madalyayı Çin hak ederdi" dedi.