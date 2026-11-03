Yalova\'da 4 hastanın kalbindeki açıklık şemsiye yöntemiyle kapatıldı

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğumsal kalp hastalığı bulunan 4 hastanın kalbindeki açıklıklar, açık kalp ameliyatına gerek duyulmadan kateter yöntemiyle kapatıldı.

Hastanenin Kardiyoloji Kliniğinde gerçekleştirilen işlemlerde, 3 hastada Atriyal Septal Defekt (ASD), 1 hastada ise Patent Duktus Arteriozus (PDA) nedeniyle oluşan açıklıklar, halk arasında "şemsiye yöntemi" olarak bilinen kapatma tekniğiyle tedavi edildi.

İleri düzey uzmanlık, deneyim ve teknik donanım gerektiren işlemlerin, hastanenin gelişen teknik altyapısı ve güçlenen uzman kadrosuyla Yalova'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, geçmiş yıllarda bu tür özellikli tedavilere ihtiyaç duyan hastaların il dışındaki ileri merkezlere yönlendirildiği, gelişen imkanlar sayesinde söz konusu tedavilerin artık Yalova'da da uygulanabildiği ifade edildi.

Geçen yıl uygulanmaya başlanan işlemler, aynı gün içerisinde 4 hastaya başarıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada, ileri düzey girişimsel kardiyoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve vatandaşların modern tedavi yöntemlerine kendi şehirlerinde ulaşabilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.