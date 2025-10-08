Yalova\'da Mucize Ameliyat: 73 Yaşındaki Nijeryalı Hasta Yıllar Sonra Yeniden Yürüdü

Moustapha, dizinde oluşan büyük bir kitle nedeniyle yıllardır yürüyemiyor, kemik ve bağ yapısındaki hasar yüzünden hayatını yatağa bağlı şekilde sürdürüyor, Nijerya'da uygulanan tedavilerden sonuç alamıyordu. Tedavi umuduyla Türkiye'ye gelen hasta, Yalova Atakent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkam Kömürcü tarafından titizlikle hazırlanan özel bir ameliyat planına alındı.

Operasyon sırasında hastanın dizindeki kitle çıkarıldı, ardından kişiye özel olarak tasarlanan menteşeli ve revizyon tipi total diz protezi yerleştirildi. Cerrahi müdahale sonrası başlayan yoğun fizik tedavi süreciyle hastanın kas gücü yeniden kazandırıldı.

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kömürcü, "Hastamız uzun yıllardır yürüyemiyordu. Ameliyatın ardından fizik tedaviyle birlikte sağlığına kavuştu. Bu sadece tıbbi bir başarı değil, aynı zamanda bir hayatın yeniden kazanılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Moustapha, ameliyat sonrası ilk adımlarını attığında gözyaşlarını tutamadı. "Türkiye'ye ve doktorlarıma minnettarım. Yeniden yürümek, bana ikinci bir hayat verdi" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Hastanın yıllar sonra yeniden yürüyebilmesi, hem sağlık ekibi hem de ailesi için unutulmaz bir mutluluk kaynağı oldu.