Yalova'daki özel hastane, kolonları kestiği iddiasıyla geçici olarak kapatıldı - Son Dakika
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Sağlık

Yalova'daki özel hastane, kolonları kestiği iddiasıyla geçici olarak kapatıldı

Yalova\'daki özel hastane, kolonları kestiği iddiasıyla geçici olarak kapatıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Özel Aktif Hastanesi, CİMER'e yapılan kolonların kesildiği yönündeki şikayetler sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından geçici olarak kapatıldı.

30.04.2025 00:59
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren Özel Aktif Hastanesi'nin perde betonlarının kesildiği iddiası sonrası faaliyeti durduruldu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren Özel Aktif Hastanesi'nin 'inşaatın temelinde bulunan perde betonu iki bina arasında koridor açmak için yıkarak birleştiren, ameliyathanede bulunan taşıyıcı kolonların kesildiği' iddiasıyla CİMER'e yapılan şikayetler sonucu Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

BAKANLIK HASTANENİN FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Bakanlık, hastaneden 'Deprem Performans Analiz Raporu' talep etti. Yapılan analizler sonucunda bazı eksikliklerin saptandığı hastanenin faaliyeti, Sağlık Bakanlığı tarafından geçici olarak durduruldu. Hastanede tedavi gören hastalar çevredeki diğer hastanelere sevk edilirken, 28 Nisan tarihi itibarıyla hasta kabulü geçici olarak durduruldu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İl Sağlık Müdürlüğü'müze iletilen CİMER başvurusu nedeniyle başlayan sürece konu olmak üzere yapılan araştırma ve ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar neticesinde ortaya çıkan teknik rapora istinaden Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren özel hastanenin A Bloğunda yapılan Deprem Performans Analiz Raporu talep edilmiş 04 Mart 2025 tarihinde yapılan son tekid ile gelen analiz raporu Sağlık Bakanlığına gönderilmiş olup, Sağlık Bakanlığının 25 Nisan 2025 tarihli yazılarında 'Deprem Performans Analiz Raporuna istinaden özel hastanenin faaliyetinin eksiklik giderilinceye kadar geçici olarak durdurulması gerektiği' belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı yazısı 25 Nisan günü ilgili özel hastaneye tebliğ edilmek istenmiş olup mesul müdür olmadığı için tebliğ edilememiştir. 27 Nisan tarihinde hastanede yatan hastalar tespit edilmiştir. Hastanenin 28 Nisan tarihinde hasta kabulü geçici olarak durdurulmuştur."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Yalova'daki özel hastane, kolonları kestiği iddiasıyla geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Security Specialist:
    Lan oğlum kormusun koskoça kolonlar betondan ve Demirden. Yumruğun veya Tolnavida delip geçerse istediğini yap. Geçmese kolondur. Biri kolonu keser diğeri gaz borusunu keser deler, diğeri kablo su borusunu deler keser. Size iş vereninde :( 3 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    hangi kafayla ,kolon kesmişler , depremlerden ders çıkarmamışlar mı 2 0 Yanıtla
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