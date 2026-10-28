Yalova İl Sağlık Müdürlüğü erken teşhis için 9 ayda 9 bin 510 mamografi çekti

Yalova'da meme kanserinin erken teşhisi amacıyla yılın 9 ayında 9 bin 510 mamografi çekimi gerçekleştirildi.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meme kanserinde erken teşhisin sağlanması ve tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, şüpheli bulgular tespit edilen kişiler ileri tetkik ve tedavi için ilgili hastanelere yönlendirildi.

Tarama hizmetleri, aile hekimlikleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile sağlıklı hayat merkezleri aracılığıyla yürütülüyor.

Ücretsiz mamografi taramalarından daha kolay yararlanılabilmesi amacıyla ilçelerde yaşayan kadınlara ulaşım desteği de sağlanıyor.

Ulusal kanser tarama programı kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir ücretsiz mamografi taraması yapılıyor.