Yanlış Egzersizler Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Yanlış Egzersizler Sağlığı Tehdit Ediyor

04.06.2026 10:46
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Antalya'da, hızlı kilo verme isteği nedeniyle yapılan yanlış egzersizler ciddi sakatlanmalara yol açıyor.

ANTALYA'da yaz öncesi fit görünmek için bilinçsizce spora başlayan Gülay Kutlu (60) ve Memduh Özkaynak (49), yanlış egzersiz nedeniyle sakatlandı. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, hızlı sonuç alma isteğinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yaz öncesi kısa sürede fit görünmek isteyenlerin bilinçsiz yaptığı egzersizler, ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Antalya'da yaşayan Gülay Kutlu, televizyon programlarında gördüğü hareketleri yoğun şekilde uyguladıktan sonra bel fıtığı yaşarken, yıllardır spor yapan Memduh Özkaynak'ın ise ağır kilo kaldırması sonucu omzunda yırtık oluştu.

Ev hanımı Gülay Kutlu, kış aylarında aldığı kiloları vermek için evde yoğun egzersiz yapmaya başladığını belirterek, "Yaza giriyoruz diye hızlı kilo vermek istedim. Televizyonda gördüğüm egzersizleri yoğun şekilde yaptım. Yanlış hareketler nedeniyle belimde çok şiddetli ağrı başladı. Birkaç gün bekledim, geçmeyince fizik tedaviye başvurdum ve bel fıtığı olduğumu öğrendim" diye konuştu. Yanlış yaptığını sonradan fark ettiğini belirten Kutlu, "Artık yaşıma ve kiloma uygun egzersizlerin bilinçli yapılması gerektiğini biliyorum. Herkes televizyonda gördüğü hareketleri uygulamamalı, birden yüklenmemeli" dedi.

'SPOR SALONUNUN ÖNÜNDEN GEÇMEYE KORKUYORUM'

2013 yılından bu yana farklı sporlarla ilgilendiğini söyleyen ziraat mühendisi Memduh Özkaynak ise vücut geliştirme sırasında ağır kilolar nedeniyle omzunda yırtık oluştuğunu anlattı. Özkaynak, "Daha fazla gelişmek için ağır kilolar kaldırmaya başladım. Özellikle omuz çalışırken kendimi zorladım ve omzum yırtıldı. Şimdi 7 aydır spor salonlarının önünden geçmeye korkuyorum" ifadelerini kullandı. Spor salonlarında insanların birbirinden etkilenerek kapasitesinin üzerine çıktığını söyleyen Özkaynak, "İnsan gaza geliyor. Karşındaki daha ağır kaldırınca sen de yapmak istiyorsun ama bu büyük hata. Hafif kilo ve sık tekrar daha doğruymuş. Isınma ve soğumanın önemini de yaşayarak öğrendim" diye konuştu.

'AŞIRI YÜKLENME CİDDİ HASARLARA YOL AÇABİLİR'

AÜ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman ise yaz öncesi hızla sonuç alma isteğinin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Karaman, "Aşırı ağırlık kaldırma ve yoğun yüklenmeler kas-tendon kopmaları, menisküs yırtıkları, bel ve boyun fıtıkları gibi ciddi problemlere yol açabiliyor. Hazır olmayan bir vücutla yapılan ağır sporlar kalp ritim bozuklukları ve böbrek hasarına kadar ilerleyebiliyor" dedi.

Egzersizlerin kişiye özel planlanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karaman, "Televizyonda ya da sosyal medyada görülen hareketler herkese uygun değildir. Egzersizler kişinin yaşı, kilosu, kas gücü ve sağlık durumuna göre planlanmalı. Ani ve aşırı yüklenme yerine orta yoğunlukta ve kademeli spor tercih edilmeli" diye konuştu.

Yaza fit girmek isteyenlere uyarıda bulunan Karaman, spor yoğunluğunun haftalık en fazla yüzde 10 artırılması gerektiğini belirterek, "Amaç kısa sürede kilo vermek değil, sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazanmak olmalı" dedi.

Haber: Aysu DURSUN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Antalya, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yanlış Egzersizler Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika

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