Yapay Zeka ve Hekimlik: Doğru Tanı Oranı 4 Kat Daha Fazla

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Yapay zekanın doğru tanı koyma oranı, hekimlere göre 4 kat daha fazla bulunmuş. Bu oldukça şaşırtıcı. Yapay zekanın, kısa vadede hekimliğin yerini alacağını düşünmüyorum. Elbette bir hekimin işini kolaylaştırabilir. Hekim, yapay zekanın tanısal desteğini doğru zamanda kullanırsa, hasta için de hekim için de avantajlı bir durum" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yapay zekanın tıp alanında kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özlü, son yıllarda tanısal süreçlerde yapay zekanın giderek daha fazla kullanıldığını ve doğru tanı koyma oranlarının, bazı araştırmalarda hekimlerden 4 kat daha fazla olduğunu belirterek, "Tıpta yapay zekayı uzun zamandır kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum. Tanısal süreçte çok işimize yarıyor ama bu çalışma gerçekten çok ilginç. Bir grup hekim ile yapay zekanın tanı koyma oranları kıyaslanmış. Yapay zekanın doğru tanı koyma oranı, hekimlere göre 4 kat daha fazla bulunmuş. Bu oldukça şaşırtıcı. Hekimler arasında, 'Yapay zeka mesleğimizi elimizden alır mı? Bizim yerimize geçebilir mi?' sorusunun daha güçlü sorulmasına yol açtı. Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte pek çok meslekte değişiklikler olacak. Hekimlik de bunların başında yer alıyor. Bazı branşların bundan daha erken etkileneceği de söyleniyor. Bu çalışmanın bazı kısıtlılıkları var. Bu çalışma pratisyen hekimler üzerinde yapılmış. Sadece tanı koyma amaçlı yapılmış. Tedavi ve takip süreci yok. Oldukça zor vakalar da seçilmiş. Çalışma tekniğine ait itiraz edilebilecek noktalar var. Uzmanlar ve sıradan günlük vakalar seçilseydi aradaki fark bu kadar belirgin olmayabilirdi. Yapay zekanın birçok veriye daha hızlı ulaşıp, analiz ederek sonuca göre karar verebilme gücü bir insana göre çok daha fazla. Bu yüzden isabetli tercihler yapabilir" dedi.

'HASTALAR DA TERCİH ETMEYECEKTİR'

Hekimliğin yalnızca tanı koymakla sınırlı olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, "Hekim sadece tanı koymuyor, tedavi de ediyor. Hekimlik sadece bilgi değil, bunun bir sanat tarafı da var. Hastalar hekime gelirken sadece tanı konulması için gelmiyor. Endişe ve kaygılarından kurtulmak için de geliyor. Hekim ve hasta arasında insani bir ilişki söz konusu. Bunu yapay zeka ile kurmaları mümkün değil. Yapay zekanın, kısa vadede hekimliğin yerini alacağını düşünmüyorum. Elbette bir hekimin işini kolaylaştırabilir. Hekim, yapay zekanın tanısal desteğini doğru zamanda kullanırsa, hasta içinde hekim içinde avantajlı bir durum. Hiçbir hasta, hekimi bir tarafa bırakıp kendisini yapay zeka ile tedavi ettirmeyi tercih etmeyecektir" diye konuştu.

'ŞU AN İÇİN MÜMKÜN DEĞİL'

Özlü, "Hekimliğin beceri tarafı da vardır. Konulan tanı için girişimler yapıyorsunuz. Ameliyat veya biyopsi yapıyorsunuz. Bunlar beceri gerektiren sanatsal taraflardır. En azından şu an için yapay zekanın, bunları bir hekim gibi yapması mümkün değil. Tabii zaman içerisinde bunlar olabilir. Birlikte göreceğiz. Her meslekte olduğu gibi, yapay zekanın hekimlik üzerindeki artıları ve eksileri tartışılacak. Yapay zeka desteği ile hekimliğin daha iyi bir noktaya taşınacağı kanaatindeyim" dedi.