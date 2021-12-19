Yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşları tedavi altına alındı - Son Dakika

- Yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşları tedavi altına alındı

ELAZIĞ - Elazığ ve Tunceli'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşları, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Karakoçan ve Tunceli'nin Çemişgezek ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde 2 tane kulaklı orman baykuşu bulundu. Baykuşlara sahip çıkan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine bildirdi. Ekipler tarafından alınan baykuşlar, FÜ Hayvan Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre birinin kanadının kırık, diğerinin ise yaralı olduğu tespit edildi. Yapılan tedavilerin ardından hayvanların tekrar doğal ortamına bırakılacağı aktarıldı.

Yaralı bulunan baykuşların sağlık durumu hakkında bilgiler veren FÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, " Hastanemize vatandaşlar tarafından Çemişgezek'ten bir tane kulaklı baykuş getirildi. Diğeri de yine vatandaşlar tarafından Karakoçan'da bulunup Doğa Koruma ve Milli Parklar aracılığıyla getirildi. Bir tanesinin kanadında kırık var, kaynamış tedavi görüyor. Bir tanesi de yeni geldi, onun da kanat ucunda ufak açık bir yarası var. Muhtemelen bu kış mevsiminde hayvanlarda yiyecek bulma kavgasından dolayı yaralanmış olabilir. Yine ateşli silah yaralanması da olabilir. Röntgende saçma tanelerine falan rastlamadık. Büyük bir ihtimalle hayvanlar arasındaki kavgadan doğan yaralanmayla buraya getirildi. Burada kanadının ucundaki yara çok önemli değil. Diğerinin kırık olduğundan dolayı belki kısmi bir şekilde uçabilir. Tedavisi yapıldıktan sonra her ikisi de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilip doğasına bırakılacaktır" dedi.