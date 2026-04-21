Yaşlıların Enfeksiyon Korunmasında Aşı Önemli

Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil, 65 yaş üstündekilerin enfeksiyonlara karşı korunabilmesi ya da hastalıkları daha hafif geçirmeleri için mutlaka Sağlık Bakanlığınca tanımlanan aşıları yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geriatrinin 65 yaş üstündekilerin hastalıkları, sağlık durumları ve koruyucu hekimlik uygulamalarını kapsadığını belirterek, dernek olarak bu yıl yaşlılarda sık görülen hastalıklarla, koruyucu hekimlik uygulamalarına yönelik farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfusun giderek arttığını vurgulayan Halil, "Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 11'leri geçmiş durumda. Türkiye, artık yaşlı bir nüfusa sahip. Özellikle son 5 yılda yaşlı nüfusumuz çok arttı ve bu şekilde giderse 2050'de belki de dünyanın en yaşlı ülkeleri arasında yerimizi alacağımız öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halil, yaşlı nüfusun artmasıyla bakım ihtiyacının da çeşitlendiğine işaret ederek, ayaktan takip edilen hastaların yanı sıra "kırılgan" olarak tanımlanan, birden fazla hastalığın bir arada görüldüğü yaşlılara da özel bakım gerektiğini bildirdi.

"Yaşlanmayla birlikte bağışıklık sisteminde zayıflama meydana geliyor"

Yaşlanma süreciyle bağışıklık sisteminin zayıfladığına işaret eden Halil, bu durumun ise yaşlılarda enfeksiyonların daha kolay gelişmesine, hastalık sürecinin uzun sürmesine ve daha ağır seyretmesine neden olduğunu aktardı.

Halil, yaşlı bireylerde enfeksiyonların her zaman tipik belirtilerle ortaya çıkmadığına dikkati çekerek, "Genç bir kişi zatürre geçiriyorsa ateş, öksürük ve balgam gibi şikayetleri olabilir ama yaşlı bir kişi zatürre geçirirken bu tipik semptomları görmüyoruz. Sık sık düşme şikayetleri olabiliyor veya kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Nerede olduğunu bilmeyebiliyor, sizi tanımıyor. Hasta yakınları, 'annemin birkaç gündür aklı gidip geliyor, bizi bir tanıyor, bir tanımıyor' diye ifade ediyorsa bu 'delirium' tablosudur. Yaşlılarda enfeksiyonlar da genellikle böyle görünüyor." diye konuştu.

Yaşlılarda solunum yolu enfeksiyonlarının viral ve bakteriyel olarak ikiye ayrıldığı bilgisini veren Halil, viral enfeksiyonlarda en sık influenza ve halk arasında solunum yolu enfeksiyonu olarak bilinen Respiratuar Sinsityal Virüs'ün (RSV) görüldüğünü, bakteriyel enfeksiyonlarda ise zatürreye neden olan pnömokok bakterisinin öne çıktığını ifade etti.

"Aşılanmamış bireylerin hastaneye yatma oranları çok daha yüksek"

Prof. Dr. Halil, enfeksiyonlardan korunmak için yaşlılarda aşılamanın önemine dikkati çekerek, "65 yaş üzeri bireyler de tıpkı çocukluk çağı gibi özel bir grup olarak değerlendirilmelidir. Çünkü, bu yaş grubunda hem bağışıklık sistemimiz zayıflıyor hem de eşlik eden hastalıkların sayısı artıyor. Bu nedenle 65 yaş üzerindeki her bireyin enfeksiyonlara karşı korunabilmesi ya da enfeksiyon geçirdikleri zaman daha hafif geçirmeleri için mutlaka aşılanmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Gerekli aşılarını yaptırmamış olan kişilerin kliniğe ve özellikle yoğun bakıma yatış ile ölüm oranlarının aşılanmış bireylere göre çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Halil, Akademik Geriatri Derneği olarak, aşı farkındalığını yaşlı bireylerde artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Halil, ağır enfeksiyon geçiren yaşlılarda kas kaybı ve beslenme bozukluğu gibi sağlık sorunlarının da gelişebildiğinin altını çizdi.

Yaşlıların yaptırması gereken aşılara ilişkin de bilgi veren Halil, "Bazı aşılar için mevsimsel zamanlamalar önemli. İnfluenza ve RSV virüslerinin en sık görüldüğü dönem ekim sonrası başlayıp marta kadar devam ediyor. Bu nedenle bu virüslere karşı aşılamaların sonbahar ve kış döneminde yapılması daha etkili oluyor. Zatürreye neden olan pnömokok bakterisine karşı aşılarla tetanoz ve zona aşıları yılın herhangi bir döneminde yapılabilir." dedi.