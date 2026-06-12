Yaz Aylarında Çocuk Sağlığına Dikkat! - Son Dakika
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Yaz Aylarında Çocuk Sağlığına Dikkat!

Yaz Aylarında Çocuk Sağlığına Dikkat!
12.06.2026 10:07
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Prof. Dr. Aslı Aslan, yazın çocuklar için ishal ve enfeksiyon risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Aslı Aslan, her yaz mevsiminde olduğu gibi bu yaz da çocuklarda ishal, yaz enfeksiyonları, güneş çarpması ve sıvı kaybı gibi sağlık sorunlarının görülebileceğini söyledi. Ebeveynlerin özellikle çocuklarının beslenme ve sıvı tüketimlerinin takipçisi olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aslan, "Ayrıca havuz kullanımına bağlı olarak çocuklarda ishalin yanı sıra göz enfeksiyonları, kulak iltihapları ve cilt hastalıklarını da görüyoruz. Anne babalar dikkati elden bırakmasın" dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Aslan, yaz mevsimi boyunca çocukların sağlığını korumak için basit ama etkili önlemler alınması gerektiğini söyledi. Aslan, bu basit önlemlerle yaz aylarının çocuklar için hem sağlıklı hem de güvenli geçirilebileceğini kaydetti. Prof. Dr. Aslan, havaların ısınması, günlerin uzamasıyla çocukların daha fazla dışarıda kaldığını belirterek güneşten korunmanın önemine dikkat çekti, "Güneşin zararlı ışınlarına karşı mineral filtreli güneş koruyucular tercih edilmeli, deniz ve havuz sonrası güneş kremi mutlaka yeniden uygulanmalı. UV korumalı güneş gözlüğü kullanımı da büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Beslenme ve sıvı tüketimi kritik

Prof. Dr. Aslan sıcak havalarda sıvı kaybının hızlı geliştiğini hatırlattı. Çocuklara bol su içirilmesini öneren Prof. Dr. Aslan yaz mevsiminde ishal vakalarında artış gördüklerini kaydetti. Yaz aylarında gıdaların daha çabuk bozulduğunu ve hijyen sorunlarının arttığını dile getiren Aslan, "Havuz suyu yutulması, iyi yıkanmamış yiyecekler ve kirli su tüketimi ishal riskini artırır. Açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulmalı" ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"İshal durumunda en önemli risk sıvı kaybıdır. Ailelerin sık yaptığı bir hata beslenmeyi kesmeleri. Beslenmenin tamamen kesilmesi yanlış. Çocukları hafif gıdalarla beslenmeye devam edilmeli. Doktora danışmadan antibiyotik kullanımı da doğru değil. Ayrıca gazlı ve şekerli içecekler ishali artırabilir, bu tür içeceklerden kaçınılmalı. Eğer çocukta yüksek ateş, kusma, kanlı ishal, ağız kuruluğu, gözlerde çöküklük ve idrar miktarında azalma gibi belirtiler görülürse zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı"

Havuzlar enfeksiyon riski taşıyor

Prof. Dr. Aslan, yazın serinlemek için tercih edilen havuzların oluşturacağı risklere de dikkat çekti. Yeterince klorlanmamış ve hijyenik olmayan havuzların enfeksiyon riskini artıracağını kaydeden Prof. Dr. Aslan, " Havuz kullanımına bağlı olarak çocuklarda ishalin yanı sıra göz enfeksiyonları, kulak iltihapları ve cilt hastalıklarının da görülebilir. Anne babalar bu konuda da dikkatli olmalı" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Akut Gastroenterit, Sağlık, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Aylarında Çocuk Sağlığına Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ümit ?ydın Ümit ?ydın:
    eğitimli ailelere lazım mı böyle uyarı çocuklarını zaten koruyolar ama eğitimsiz kesime bu bilgiler nasıl ulaşacak onun endişesindeyim ?? yazık bizim çocuklara 0 0 Yanıtla
  • Betül Öztiryaki Betül Öztiryaki:
    havuzların hijyeni hakkında kim kontrol ediyor yani! devlet kurumları bunu denetliyor mu yoksa özel işletmeler istediği gibi mi yapıyor! havuzlarda ishal ve enfeksiyon vakası varsa biri sorumluluk almalı! açıkçası çok şüpheli durma var 0 0 Yanıtla
  • Nuray K Nuray K:
    yazın çocuklara bu kadar dikkat etmek gerekiyorsa demek ki toplum olarak beslenme ve hijyen kültürü açısından çok geri kalmışız ki profesör böyle basit şeyler anlatmak zorunda kalıyo 0 0 Yanıtla
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