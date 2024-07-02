Yaz Aylarında Sağlıklı Beslenme İçin Öneriler - Son Dakika
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Sağlık

Yaz Aylarında Sağlıklı Beslenme İçin Öneriler

Yaz Aylarında Sağlıklı Beslenme İçin Öneriler

Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücut ısısının da yükseldiğine dikkat çekerek, sindirim sistemini rahatlatmak ve formu korumak için zeytinyağlı sebzeler, taze salatalar, mevsim meyveleri, tam tahıllar ve kuruyemişler gibi lif zengini gıdaların öne çıktığını belirtti. Ayrıca, su kaybını önlemek ve elektrolit dengesini korumak için yeterli miktarda su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Beslenme listesinde ise karpuz, böğürtlen, yeşil ayran, semizotu ve C vitamini açısından zengin biberler gibi besinlerin önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

02.07.2024 11:21
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Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücut ısısının da yükseldiğine dikkat çeken Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, sindirim sistemini rahatlatmak ve formu korumak için zeytinyağlı sebzeler, taze salatalar, mevsim meyveleri, tam tahıllar ve kuruyemişler gibi lif zengini gıdaların öne çıktığını kaydederek, "Karpuz, böğürtlen, yeşil ayran, semizotu, C vitamini açısından zengin biberler yaz sıcaklarına karşı vücudu serinletir" dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi'nden Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, sıcak hava koşulları altında vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri ve değişen beslenme rutinlerini paylaştı. Demirci, yaz aylarında sıcaklık artışına paralel olarak vücudun maruz kaldığı su kaybının önemine değinerek, "Sıcak havalarda vücudumuzun en büyük ihtiyacı sudur. Yüksek sıcaklık ve nem, vücuttan su kaybına neden olurken bu da elektrolit dengesizliğine ve beraberinde baş ağrısı, yorgunluk gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle sindirimi kolay ve lif açısından zengin gıdalar tercih etmemiz gerekir. Mevsimine uygun zeytinyağlı sebzeler, lif içeriği yüksek salata ve meyveler hem formunuzu korumanıza hem de vücut ısısı artmadan sindiriminize destek olacaktır" diye konuştu.

VÜCUDA DESTEK OLAN BESİNLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİNİ SIRALADI

Demirci, yaz ayları için beslenme listesinin başında gelen ve sıcaklıkla mücadelede vücuda destek olan besinleri ve ferahlatacak kullanım şekillerini şöyle sıraladı;

"Yüzde 92 su içeriğiyle karpuz, sıcak yaz günlerinde hem hidrasyon sağlar hem de kalp sağlığını destekleyen karotenoidler açısından zengindir. Ayrıca diyet dostu olan bu meyve, cildinizi de parlak tutar. Özellikle yemekle beraber değil yemek sonrası tüketmekte fayda var. Parıldayan bir cilt için ister yemek sonrası en iyi arkadaşı peynir ile bir salatada, isterseniz buz gibi bir karpuz smoothie ile içinizi ferahlatın. Böğürtlen meyvesi, çayı ve yaprağı derken her bölümü ayrı şifa kaynağıdır. Kırmızı meyvelerin kanser riskini azaltmaya yardımcı olan?antioksidan kapasitesi çok yüksektir. Yüksek tanen ve lif içeriğiyle bağırsakların çalışmasına destek olurken inflamasyonu?azaltarak?hemoroid?gibi sorunlarında çözülmesine destek olur. Yeşil ayran, kaybedilen elektrolitleri geri kazanmak için yeşil ayran vazgeçilmez bir içecektir. Kalsiyum içeriği ile tokluk hissi verir ve yaz detoksu için idealdir. Terle beraber vücudumuzdan kaybolan elektrolitleri yerine koymak için harika bir tarifimiz var. Bu tarif ile kalsiyum içeriği ile uzun süre tokluk süresini uzatıp ve bel çevresinde incelme sağlar. Soğuk bir bardak ayran ya da kefir, kaybolan elektrolitler için maden suyu ve mis kokulu nane ya da fesleğen. Hem tansiyon dengeleyici özelliği hem de ferahlatıcı tadı ile tam bir yaz detoksu içeceği.Semizotu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından en çok önerilen şifalı bitkilerden biri olarak belirlenmiştir. Kas ve kemik sağlığı, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, vücudun antioksidan dengesi ve kardiyovasküler sağlığa pek çok olumlu etkisi vardır. Ayrıca yaz mevsimine geçişte formda kalmak isteyenler için yapraklarında bulunan omega-3 yağ asitleri sayesinde üzerine bir protein eşlikçisi ile düşük kalorili ama besleyici bir ana öğün olabilir. C vitamini açısından zengin biberler, metabolizmayı hızlandırır ve ızgara ya da salatalarla tüketildiğinde tokluk hissini artırarak diyetlere destek olur."

Demirci, yaz aylarında sağlıklı ve dengeli beslenmenin sıcak hava şartlarında vücut sağlığını korumak için kritik öneme sahip olduğunu da vurguladı.

Kaynak: DHA

Diyetisyen, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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