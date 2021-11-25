Üye Girişi
Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delinen hasta erken müdahaleyle hayata tutundu - Son Dakika

Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delinen hasta erken müdahaleyle hayata tutundu

25.11.2021 22:47

Yediği yemekten kemik çıktı.

Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delinen hasta erken müdahaleyle hayata tutundu

Yemek borusunu delen cismin turp olduğunu zannetti, gerçek sonradan ortaya çıktı

ELAZIĞ - Mardin'de yaşayan, ailesi ile birlikte akşam yemeği yerken yemek borusuna yabancı cisim kaçan ve Medical Park Elazığ Hastanesi'ne sevk edilen Hasan Nas, gerçekleştirilen başarılı operasyonla 3 gün sonra sağlığına kavuştu. Farklı bölümlerde 3 farklı uzman doktorun müdahalesi sonrası yemek borusunu delen kemiğin çıkarıldığı talihsiz adam, turp yedikten sonra kendini hastanede bulduğunu söyledi.

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Hasan Nas (46), bir hafta önce akşam yemeği yediği sırada yemek borusuna yabancı cisim kaçması sonrası hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddileşen Nas, Medical Park Elazığ Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ilk olarak yoğun bakıma alınan Nas'ın yapılan tahlil, tetkik ve endoskopi sonucunda yemek borusunda kemik olduğu tespit edildi. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Zeynel Doğan tarafından yapılan anestezili endoskopide yemek borusunda bir kemik olduğu ve kemiğin yemek borusunu deldiği saptandı. Nas, kemiğin yemek borusunda hasar oluşturması ve riskli olması nedeniyle göğüs cerrahisi bölümüne alındı. Burada Doç. Dr. Tayfun Kermenli ve ekibi tarafından özofagoskopi (boru sistemiyle) yabancı cisim çıkarıldı ve sonra ameliyata alınarak yemek borusundaki hasar onarıldı. Üç hekimin müdahalesi sonrası sağlığına kavuşan Nas, en son turp yedikten sonra kendini Elazığ'da bulduğunu söyledi.

"Turp yerken boğazımda bir cisim kaldı"

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Hasan Nas, "Akşam yemeği yerken boğazıma bir şey kaçtı ama neyin kaçtığını bilmiyordum. Birden bire böyle oldu. Daha sonra bir hastaneye gittim, müdahale ettiler. Orada yemek borumda bir cisim olduğunu tespit ettiler. Ondan sonrasında ise kendimi bu hastanede buldum. Akşam yemeğinde güveç yemeği ve turp vardı. Turp yerken boğazımda bir cisim tıkalı kaldı. O anda ne olduğunu bilmedim. Göğsümde yanma oluyordu. Bir şey yuttuğun zaman sanki diken batıyordu. Şu anda çok iyi ve rahatım. Eskisi gibi yiyip içebiliyorum" dedi.

Üç hekimin müdahalesi ile ameliyat edildi

Yoğun bakıma aldıkları hastanın endoskopik ihtiyacının olduğuna karar verdiklerini belirten Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Güneri Atalan ise "Hastamız bir hafta önce Mardin 112 acil sağlık ekipleri tarafından yemek borusunda yabancı cisim kalmasına bağlı yemek borusu yırtığı nedeniyle getirildi. Çektiğimiz filmlerde hastanın özellikle yemek borusunda (özofagus) yırtık olduğu tespit edildi" diye konuştu.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Zeynal Doğan da "Yemek borusunda takılma hissi ve yabancı cisim ön tanısı ile hasta tarafımıza gastroenteroloji bölümüne danışıldı. Biz hastaya endoskopi önerdik. Anestezi sırasında yaptığımız endoskopide yemek borusunun ortasında, yemek borusuna zarar veren ve delik oluşturan bir yabancı cisim tespit ettik. Genellikle yabancı cisimler endoskopik olarak çıkarılabiliyor ancak yemek borusunda hasar verdiği veya deldiği zaman bunun çıkarılması riskli olabilmektedir. Bu nedenle biz de operasyon için göğüs cerrahisi bölümüne sevk ettik" şeklinde konuştu.

"Yemek yediği sırada kemik yutmuş, keskin ve sivriydi"

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Kermenli ise yabancı cisimlerde yemek borusunda bir yırtık oluştuğunda endoskopi sırasında çıkarılmasının riskli olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Kermenli, "O yüzden hastayı ameliyata almamız gerekiyor. Biz hastayı uyuttuk ve özofagoskopi dediğimiz bir boru sistemiyle yabancı cismi yemek borusundan çıkarttık. Yemek borusunda bir delik olduğunu tespit ettik. Bu deliklerde aynı zamanda kalbin de bulunduğu mediasten dediğimiz bölge enfekte olabiliyor ve iltihap gelişebiliyor. Hastaya torakotomi dediğimiz insizyon ile ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız yemek sırasında bir kemik yutmuş. Bu kemik parçası çok keskin ve sivriydi. Yemek borusuna batmış ve onu delmiş. Öncelikle bir yoğun bakım süreci geçirdi. Daha sonrasında gastroenteroloji bölümü tanıyı koydu. Biz de göğüs cerrahisi olarak tedavisini gerçekleştirdik. Üç hekimin tedavisi için uğraştığı bir hasta oldu. Komplike bir hasta ve nadir görülen bir hastalık olduğu için de üst düzey bir hastanede değerlendirilmesi gerekiyordu. Biz de bunu gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delinen hasta erken müdahaleyle hayata tutundu
Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delinen hasta erken müdahaleyle hayata tutundu
Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delinen hasta erken müdahaleyle hayata tutundu
Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delinen hasta erken müdahaleyle hayata tutundu

Yemek Tarifi, Midyat, Mardin, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delinen hasta erken müdahaleyle hayata tutundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası 20:33 MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi 20:26 Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! 13:33 İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
22:53 Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı
22:41 Marmaris'te meydan savaşını andıran ortaklık kavgası! O görüntüler saniye saniye kamerada
22:20 Galatasaray'da üzen sakatlık! Marsilya maçının yıldızı Cicaldau oyuna devam edemedi
22:06 Personel alımı, aşı ARGE üretim merkezi ve koronavirüs ilacı! Bakan Koca, 3 müjdeyi arka arkaya verdi
22:01 Oryantal Didem'in anlattığı aile dramı herkesi hüzünlendirdi: Onları duymamak için okula gidiyordum
21:55 Galatasaray taraftarı, Muslera'yı çok sinirlendirdi! Tribünlere dönüp taraftara avazı çıktığı kadar bağırdı
21:43 Vitor Pereira derbiyi kazanan kadroyu değiştirdi! Olympiakos-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
21:02 Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı: Kararlıyız
21:00 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 25 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
20:42 Galatasaray derbiyi atlatamıyor! Marsilya maçı öncesi Necati Ateş'ten Fenerbahçe sözleri
Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı         
20:37
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 22:58:15. #1.11#
SON DAKİKA: Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delinen hasta erken müdahaleyle hayata tutundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement