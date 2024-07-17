Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'Aşure Günü' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Sağlık

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'Aşure Günü' Etkinliği Düzenlendi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi\'nde \'Aşure Günü\' Etkinliği Düzenlendi

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Muharrem ayı dolayısıyla 'Aşure Günü' etkinliği düzenledi. Etkinlikte hastalara ve hastane çalışanlarına aşure ikramında bulunuldu. Yiyit, bu tür etkinliklerin hastane ortamında pozitif bir atmosfer oluşturduğunu ve hastaların moralini yükselttiğini belirtti.

17.07.2024 11:40  Güncelleme: 11:45
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Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit tarafından Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen 'Aşure Günü'nde, hastalara ve çalışanlara aşure ikramında bulundu.

Yedikule Göğüs Hastalıkları EAH Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, aşure günü vesilesiyle hastane yemekhanesinde bizzat aşure pişirerek hastane personeline ve hastalara ikram etti.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'Aşure Günü' Etkinliği Düzenlendi

Başhekim Prof. Dr. Yiyit, kutlamanın hastane ortamında yarattığı güzel atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Aşure gününü hastanemizde hep birlikte kutlamak hem hastalarımız hem de sağlık çalışanlarımız için moral kaynağı oldu. Bu tür etkinlikler, hastane ortamında pozitif bir atmosfer oluşturuyor ve hastalarımızın moralini yükseltmeye yardımcı oluyor."

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'Aşure Günü' Etkinliği Düzenlendi

Aşure ikramında bulunulan hastalar ve sağlık çalışanları Prof. Dr. Yiyit'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'Aşure Günü' Etkinliği Düzenlendi
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'Aşure Günü' Etkinliği Düzenlendi

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Son Dakika Sağlık Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'Aşure Günü' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde 'Aşure Günü' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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