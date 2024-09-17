Yeni Covid Varyantı XEC Yayılmaya Başladı

Sağlık

Bilim insanlarına göre, yakında baskın tip haline gelebilecek yeni bir Covid varyantı yayılmaya başladı.

Haziran ayında Almanya'da tespit edilen XEC varyantı, sosyal paylaşım platformu X'teki kullanıcıların söylediklerine göre İngiltere, ABD, Danimarka ve başka birkaç ülkede daha görüldü.

Uzmanlar, aşıların ciddi vakaları önlemeye yardımcı olacağını söylüyor, ancak sonbaharda yayılmasına yol açabilecek bazı yeni mutasyonları bulunuyor.

Aşılar, son varyantlara karşı daha iyi koruma sağlayacak şekilde güncellendi, ancak Omicron alt varyantlarından ortaya çıkan XEC bunlara dahil değil.

University College London'daki Genetik Enstitüsü Müdürü Profesör Francois Balloux, BBC’ye, XEC'nin diğer son Covid varyantlarına göre “nispeten daha fazla bulaşma ihtimali” olmasına rağmen aşıların yine de iyi koruma sağlayacağını düşünüyor.

Ancak XEC'nin kış boyunca baskın alt varyant haline gelmesinin mümkün olduğunu kaydediyor.

'Yayılmasına birkaç ay var'

California'daki Scripps Araştırma Translasyonel Tıp Enstitüsü Müdürü Eric Topol, XEC'nin yayılmasının“daha yeni başladığını" söylüyor.

Los Angeles Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Ve bunun gerçekten tutunup bir dalgaya dönüşmesi birkaç ayı bulacak

"XEC kesinlikle kontrolü ele alıyor. Bu bir sonraki varyant gibi görünüyor. Ancak geniş çapta yayılmasına aylar var" diyor.

Belirtiler neler?

Semptomların soğuk algınlığı veya grip benzeri olduğu düşünülüyor:

Çoğu insan Covid'den birkaç hafta sonra kendini daha iyi hissediyor ancak tamamen iyileşmesi daha uzun sürebiliyor.