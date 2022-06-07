Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu

07.06.2022 16:55

Bolu'nun Yeniçağa ilçesi belediye başkanı Recayi Çağlar, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesi belediye başkanı Recayi Çağlar, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

Çağlar'ın taburcu edilmesi dolayısıyla Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği'nde basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 26 Nisan'da hastanelerine gelen Çağlar'ın, Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibince 12 Mayıs'ta ameliyata alındığını ve canlı vericiden nakilinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Enstitülerinde 2002'den bu yana karaciğer nakli yapılan hasta sayısının 3 bin 300'e yaklaştığını dile getiren Kızılay, Çağlar'ı sağlıkla taburcu ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Çağlar'ın karaciğerine gelen damarlardan birinin tıkalı olduğunu, bu hastaların karaciğer nakli ameliyatlarının zorlu geçtiğini dile getirdi. Çağlar'ı ameliyata hazırlarken çeşitli sağlık sorunlarının da çıktığını ifade eden Yılmaz, "Süratle karaciğer naklini yaptık, iyi seyretti. Birkaç günlük yoğun bakım periyodundan sonra serviste takip ettik. Her şey iyi, şu anda kendisini taburcu ediyoruz, sağlıklı bir şekilde evine gönderiyoruz. Bundan kendisinin olduğu kadar biz de mutluluk duyuyoruz, kendisine de uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ise üniversite ve hastane yönetimi ile Sezai Yılmaz ve ekibine minnettar olduğunu söyledi.

Ekibin sadece Malatya'da ve Türkiye'de değil dünyada da saygın bir yeri bulunduğunu dile getiren Çağlar, 4 yıldır karaciğerle ilgili sorun yaşadığını, 3 ayda bir hastaneye gittiğini, nakil olmak için orada yatış yapıldığını ancak doktorların ameliyattan vazgeçtiğini anlattı.

Çağlar, eski Malatya Valisi Aydın Baruş'un Bolu'da çalıştığını, kendisiyle irtibat kurduğunu ve onun da yönlendirmesiyle Malatya'ya geldiğini dile getirerek, "Donör bulundu ve şu anda sağlığımıza kavuştuk. İnsanlar gidip de başka yerlerde sıkıntı çekmesin, gelsin burada bütün tedavisini görsün gitsin. Ben yeniden doğdum. Nasıl minnettar kalmam ki, nasıl burası için çalışmam ki. Artık kendimi Malatyalı hissediyorum. Malatya'nın bütün bürokratlarına teşekkür ediyorum. Hepsi geldiler, ilgilendiler. Büyükşehir, ilçe belediye başkanları, halkı, nereye gittiysek hürmet gördük." dedi.

Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu
Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu
Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu
Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu
Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu
Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu
Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu
Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu
Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu

YORUMLAR
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Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu 6 saat süren tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştu 6 saat süren tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştu
Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

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