'Yenidoğanlarda PKU testinin ilk 20 gün içinde yapılması gerekiyor' - Son Dakika
Üye Girişi

'Yenidoğanlarda PKU testinin ilk 20 gün içinde yapılması gerekiyor'

01.06.2022 11:05
'Yenidoğanlarda PKU testinin ilk 20 gün içinde yapılması gerekiyor'

ÇOCUK Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Durmaz, zeka geriliğine yol açan Fenilketonüri (PKU) hastalığının doğumdan sonra iki damla topuk kanıyla tespit edilebildiğini belirterek, anne babaları uyardı.

ÇOCUK Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Durmaz, zeka geriliğine yol açan Fenilketonüri (PKU) hastalığının doğumdan sonra iki damla topuk kanıyla tespit edilebildiğini belirterek, anne babaları uyardı. Dr. Durmaz, yaşamın ilk 20 günü içinde tedavisine başlanan PKU hastası çocukların, sıkı bir diyete bağlı kalmak koşuluyla normal zeka düzeyine kavuşabileceklerini vurguladı.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Durmaz, zaman içerisinde zeka geriliği ve sinir sisteminde bozukluklara da neden olan PKU hastalığına değinerek, "Bu hastalıkta, enzim eksikliği bulunan bebeklerin karaciğeri, proteinli gıdalarda bulunan bir aminoasit olan fenilalanini metabolize edemez. Bunun sonucunda fenilalanin ve metabolitler kan ve vücut sıvılarında artar. Bu da bebeğin gelişmekte olan beynine zarar verir ve zaman içerisinde zeka geriliği ve sinir sisteminde bozukluklara da neden olur" sözleriyle anlattı. Hastalığın oluşabilmesi için hem annenin hem de babanın taşıyıcı olması gerektiğine dikkat çeken Dr. Durmaz, "Hastalık, genetik bir hastalıktır. Anne veya babadan bir hasta gen alan çocuk taşıyıcı, hem anne hem babadan iki hasta gen alan çocuk ise PKU'lu olur" dedi.

'4 BİN ÇOCUKTAN BİRİNDE RASTLANIR'

Dr. Durmaz, cinsiyet ayrımı olmadığını yani hastalığın kız ve erkek çocuklarda aynı sıklıkta görüldüğünü belirterek, "Ülkemizde akraba evliliğinin fazla olması nedeniyle Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan daha yüksek oranda görülür. Türkiye'de her yıl yaklaşık olarak 300 fenilketonürili bebek doğmaktadır. Görünme oranı 4 bin çocukta 1'dir" diye konuştu.

Dr. Durmaz, PKU hastalığının erken teşhis edilmesi halinde verilen diyete tam olarak uyulursa, hastalarda nörolojik bozukluk görülmeyeceğini, normal zeka düzeyine sahip olup sağlıklı bireyler olarak hayata devam edebileceklerini vurguladı.

'TEDAVİYİ BIRAKMAK ÇOK TEHLİKELİ'

Fenilalaninin vücut için gerekli ve besinlerle alınması gereken bir aminoasit yani protein yapıtaşı olduğunu ifade eden Dr. Durmaz, şunları söyledi: "Fenilalaninin tamamen ya da kısmi işlevselliğini yitirmesi sonucu; fenilalanin karaciğerde parçalanamaz. Kanda, beyinde ve vücut dokularında birikir. Yüksek konsantrasyondaki fenilalanin ise merkezi sinir sistemi için toksiktir, bu nedenle tedaviyi bırakmak ya da ara vermek ciddi nörolojik komplikasyonlara ve zeka geriliğine neden olur. Bebek en az 24 saat beslendikten sonra, topuktan alınan 2 damla kan ile fenilketonüri hastalığına teşhis konulabilir. Beyin hasarının önlenmesi için tedavinin, hayatın ilk 20 günü içinde başlaması önemlidir. Tedavinin en önemli noktasını ise fenilalaninden kısıtlı diyet oluşturur ve yaşam boyu sürmelidir. Yenidoğanlarda haftada 1-2 kez, çocukluk ve yetişkinlikte ise her ay kan takibi önerilir."

Çocuğun büyümesi için gerekli olan fenilalaninin sebze, meyve gibi doğal kaynaklardan karşılanması gerektiğini dile getiren Dr. Durmaz, "Günlük verilecek fenilalanin miktarı gün içinde eşit dağılmalıdır. Diyetle alınması gerekli fenilalanini, bebeklerde 6-8 öğünde, çocuk grubunda 3-4 öğünde vermek ve doğal protein kaynaklı besinlerle tüketimini sağlamak önemlidir. Doğal kaynaklardan alınamayan protein gereksinimi özel üretilen mamalardan sağlanmalıdır. Fenilalanin esansiyel bir aminoasit olduğu için fenilalanin düzeyini çok düşürecek bir tedaviden de kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.


'Yenidoğanlarda PKU testinin ilk 20 gün içinde yapılması gerekiyor'
'Yenidoğanlarda PKU testinin ilk 20 gün içinde yapılması gerekiyor'
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı için geri sayım başladı İBS Anne, Bebek, Çocuk Fuarı için geri sayım başladı Bursa'da Junioshow Fuarı kapılarını açtı Bursa'da Junioshow Fuarı kapılarını açtı Kayseri Şeker 22. Çiftçi Meclisi toplandı Kayseri Şeker 22. Çiftçi Meclisi toplandı
Kaynak: DHA

Kayseri, Bebek, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Yenidoğanlarda PKU testinin ilk 20 gün içinde yapılması gerekiyor' - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:15:45. #1.13#
SON DAKİKA: 'Yenidoğanlarda PKU testinin ilk 20 gün içinde yapılması gerekiyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement