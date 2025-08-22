Yeşilay ile Yeni Başlangıç - Son Dakika
Sağlık

22.08.2025 11:19
YEDAM sayesinde alkol bağımlılığını yenen H.G, aile ilişkilerini düzeltip yeni bir hayat kurdu.

Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı danışmanlık sayesinde 7 yıl süren alkol bağımlılığını geride bırakan H.G, aile ilişkilerini yeniden kurarak hayatında yeni bir sayfa açtı.

Özel sektörde çalışan 36 yaşındaki H.G, üniversitede arkadaş çevresinden etkilenerek alkol kullanmaya başladı.

Alkol kullanımı 29 yaşından sonra bağımlılık hale gelen H.G, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde sorun yaşadı, iş hayatında da olumsuzluklarla karşılaştı.

YEDAM'dan aldığı danışmanlık sayesinde bağımlılığından kurtularak yeni bir hayata adım atan H.G, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Alkol kullandığı zamanlarda bağımlılığının farkında olmadığını ifade eden H.G, "Alkol kullanımından dolayı ambulansı arayıp acile gittiğimde, bazı durumların sorunlu olduğunu fark ettim. Arkadaşlarım sürekli çok içtiğimi söylüyordu ama bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum." dedi.

Burada görüştüğü doktorun kendisine YEDAM'dan bahsetmesi üzerine merkeze başvurduğunu anlatan H.G, alkol kullanımının, bağımlılık düzeyinde olduğunu danışmanlık aldığı zaman fark ettiğini söyledi.

"Alkol kullanmak beni yalnızlığa itti"

Alkol kullandığı için ailesinin de çok endişelendiğini anlatan H.G, "Çevremdeki insanlarla ilişkilerimde sürekli agresiftim ama bunun farkında değildim. Kendimi savunduğum zaman karşılığını bulamıyordum. Arkadaşlık ilişkilerim çok yaralandı, kimseyle sosyalleşemedim ve bu durum beni yalnızlığa itti. Alkolü yoğun kullandığım zaman içerisinde ailemle ilişkilerim çok zedelenmişti. Annem tansiyon hastası ve bazı sorunları var. Ailemin benim için endişelenmesi beni daha da endişelendiriyordu." diye konuştu.

YEDAM'dan aldığı danışmanlıktan sonra hayatının değiştiğini aktaran H.G, şöyle devam etti:

"Ailemle ilişkilerim şu an çok iyi onların desteğini alarak bu günlere geldim. 1,5 yıldır YEDAM'a geliyorum ve alkol tüketmiyorum. Bu durumdan çok memnunum artık alkol kullanmayı düşünmüyorum. Hem alkolü hem de alkolün etrafındaki çevreyi hayatımdan elemem gerektiğini fark ettim. Kendime yeni bir sosyal alan oluşturuyorum, kendi iş yerimi açmaya çok hevesliyim ve bunu başarabileceğimi düşünüyorum. Alkolü bıraktıktan sonra hayatın kokusunu aldım. Sağlık ve temizlik hissi, beraberinde stres ve düşünceyi de benden uzaklaştırdı."

Alkol kullandığı dönemde kilo kaybı ve stres yaşadığını da ifade eden H.G, bıraktıktan sonra spor yapmaya başladığını ve sağlıklı bir hayat yaşadığını söyledi.

"Görüşmelerimiz ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı"

Yenimahalle Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Seda Nur Özmen ise danışanı H.G'nin, 1,5 yıldır alkol kullanmadığı bilgisini paylaşarak, "Danışanımız alkol kullanmamanın yanı sıra hayatında oluşan sosyal sorunlara da burada edindiği bilgilerle çözümler geliştirdi." dedi.

115 Danışma Hattı aracılığıyla alkol, madde, kumar, teknoloji ve sigara bağımlılığı için başvuran danışanlar ve yakınlarına ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek sağladıklarını aktaran Özmen "2015 yılından bu yana 30 bin 200'ün üzerinde alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili danışanımız bizden hizmet aldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

