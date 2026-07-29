Yoğunluk yaşanan yerlere OED cihazları yerleştirildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, ani kalp durmalarında olay yerinde gerçekleştirilecek ilk müdahalenin daha hızlı ve etkili yapılabilmesi amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, kentte vatandaş yoğunluğunun en fazla olduğu üç noktada vatandaşların kullanımına sunuldu. Hayata geçirilen uygulama sayesinde, sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen kritik sürede ilk müdahalenin daha hızlı yapılması ve yaşam kurtarma şansının artırılması hedefleniyor.

Ani kalp durmalarında sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen kritik sürenin en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla kurulan OED cihazları; Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı, Kuşadası Kaymakamlığı önü ve Nazilli Belediyesi önünde vatandaşların kullanımına sunuldu. Acil durumlarda temel yaşam desteğine yardımcı olacak cihazlar, hastaya en kısa sürede müdahale edilmesine imkan sağlayarak yaşam zincirinin ilk halkasını güçlendirecek.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen OED cihazları, hastanın kalp ritmini otomatik olarak analiz ederek elektrik şoku gerekip gerekmediğini kendisi belirliyor. Türkçe sesli yönlendirme özelliği sayesinde kullanıcıları adım adım yönlendiren cihazlar, uygulama sırasında hata riskini en aza indiriyor. Böylece sağlık personeli dışında, ilk yardım eğitimi almış vatandaşlar da acil durumlarda cihazı güvenle kullanabiliyor.