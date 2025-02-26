Yozgat'ta Mini-PNL ile Taş Operasyonu

Sağlık

5 milimetrelik kesiyle 2.5 santimetrelik börek taşından kurtuldu

Yozgat'ta ilk kez uygulanan Mini-PNL yöntemi ile bir hasta 5 milimetrelik kesiyle 2.5 santimetrelik börek taşından kurtuldu

YOZGAT - Yozgat'ta ilk kez uygulanan Mini-PNL yöntemi ile bir hasta, 5 milimetrelik kesiyle 2.5 santimetrelik börek taşından kurtuldu.

Sol yan ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 64 yaşındaki Osman Öztürk'ün yapılan tetkiklerinde sol böbreğin alt kesiminde 2,5 cm'lik taş tespit edildi. Hastanın taşları, sırtüstü yatar pozisyonda (Supine Mini PNL) yaklaşık 3-5 mm'lik bir kesiden girilerek tamamen temizlendi.

Op. Dr. Fatih Kocamanoğlu, Mini-PNL'nin standart PNL'ye göre en önemli avantajının böbreğe daha ince cihazlarla müdahale edilmesiyle böbrek üzerine olan travmanın daha az olduğuna dikkat çekerek, "Sol yan ağrısı şikayetiyle gelen hastamıza yaptığımız görüntülemede sol böbrek alt klikslerinde yerleşen yaklaşık 2,5 santimetrelik taşının olduğunu gördük. Taşın yeri ve boyutu gözetilerek hastaya tutama ameliyatını yapma kararı aldık. Bu ameliyatta daha minimal invaziv bir cerrahi olan Mini-PNL, yani yaklaşık 3-5 milimetrelik bir kesiden girerek taşları temizlemeyi planladık. ve bu yöntemi de hastamıza başarıyla gerçekleştirdik. Hastanemizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz avantajlarından dolayı da tercih ettiğimiz Spupine yöntemle yani sırtüstü yatar pozisyonda Mini Perkütan Nefrolitotomi'yi hastamıza uyguladık. Hastamıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Op. Dr. Arif Bedirhan Bayraktar ise Mini-PNL yönteminin özellikle sırtüstü pozisyonda uygulanmasının avantajlarını şu sözlerle anlattı:

"Spupine pozisyonunda avantajları şunlardır. Kalp ve akciğer işlevlerini daha az etkilemekte, kombine cerrahiye imkan sağladığı için taşsızlık oranı fazla olmakta, böbrek basıncı daha düşük olduğu için enfeksiyon oranı ve kanama oranı daha düşük olmaktadır. Aynı zamanda pozisyon değişikliği gerekmediği için cerrahi sürekli süre salmakta ve anestezi hastanın anestezide aldığı süre daha kısa olmaktadır."

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çiftçilikle uğraşan Osman Öztürk, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yozgat Şehir Hastanesi'ne geldim. Fatih hocaya muayene oldum. Muayenede taş çıktı. Taş çıkınca 'Osman amca bu taşı alalım' dedi. Aradan 2-3 sene geçti, sonra yeniden rahatsızlandım. Doktorum 'Osman amca, bu taş bir yandan büyümüş, ceviz kadar olmuş' dedi. Yeni bir cihazın gelmesini bekledik. Pazartesi günü beni ameliyata aldı. Üç tane üroloji doktoru ameliyatıma girdi. Ameliyatımız başarılı geçti. Çok güzel. Allah razı olsun. Hocalarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.