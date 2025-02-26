Yozgat'ta Mini-PNL ile Taş Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yozgat'ta Mini-PNL ile Taş Operasyonu

Yozgat'ta, 5 mm kesiyle 2.5 cm börek taşından kurtulan hastanın ameliyatı başarılı geçti.

26.02.2025 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 milimetrelik kesiyle 2.5 santimetrelik börek taşından kurtuldu

Yozgat'ta ilk kez uygulanan Mini-PNL yöntemi ile bir hasta 5 milimetrelik kesiyle 2.5 santimetrelik börek taşından kurtuldu

YOZGAT - Yozgat'ta ilk kez uygulanan Mini-PNL yöntemi ile bir hasta, 5 milimetrelik kesiyle 2.5 santimetrelik börek taşından kurtuldu.

Sol yan ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 64 yaşındaki Osman Öztürk'ün yapılan tetkiklerinde sol böbreğin alt kesiminde 2,5 cm'lik taş tespit edildi. Hastanın taşları, sırtüstü yatar pozisyonda (Supine Mini PNL) yaklaşık 3-5 mm'lik bir kesiden girilerek tamamen temizlendi.

Op. Dr. Fatih Kocamanoğlu, Mini-PNL'nin standart PNL'ye göre en önemli avantajının böbreğe daha ince cihazlarla müdahale edilmesiyle böbrek üzerine olan travmanın daha az olduğuna dikkat çekerek, "Sol yan ağrısı şikayetiyle gelen hastamıza yaptığımız görüntülemede sol böbrek alt klikslerinde yerleşen yaklaşık 2,5 santimetrelik taşının olduğunu gördük. Taşın yeri ve boyutu gözetilerek hastaya tutama ameliyatını yapma kararı aldık. Bu ameliyatta daha minimal invaziv bir cerrahi olan Mini-PNL, yani yaklaşık 3-5 milimetrelik bir kesiden girerek taşları temizlemeyi planladık. ve bu yöntemi de hastamıza başarıyla gerçekleştirdik. Hastanemizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz avantajlarından dolayı da tercih ettiğimiz Spupine yöntemle yani sırtüstü yatar pozisyonda Mini Perkütan Nefrolitotomi'yi hastamıza uyguladık. Hastamıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Op. Dr. Arif Bedirhan Bayraktar ise Mini-PNL yönteminin özellikle sırtüstü pozisyonda uygulanmasının avantajlarını şu sözlerle anlattı:

"Spupine pozisyonunda avantajları şunlardır. Kalp ve akciğer işlevlerini daha az etkilemekte, kombine cerrahiye imkan sağladığı için taşsızlık oranı fazla olmakta, böbrek basıncı daha düşük olduğu için enfeksiyon oranı ve kanama oranı daha düşük olmaktadır. Aynı zamanda pozisyon değişikliği gerekmediği için cerrahi sürekli süre salmakta ve anestezi hastanın anestezide aldığı süre daha kısa olmaktadır."

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çiftçilikle uğraşan Osman Öztürk, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yozgat Şehir Hastanesi'ne geldim. Fatih hocaya muayene oldum. Muayenede taş çıktı. Taş çıkınca 'Osman amca bu taşı alalım' dedi. Aradan 2-3 sene geçti, sonra yeniden rahatsızlandım. Doktorum 'Osman amca, bu taş bir yandan büyümüş, ceviz kadar olmuş' dedi. Yeni bir cihazın gelmesini bekledik. Pazartesi günü beni ameliyata aldı. Üç tane üroloji doktoru ameliyatıma girdi. Ameliyatımız başarılı geçti. Çok güzel. Allah razı olsun. Hocalarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Osman Öztürk, Teknoloji, Hastane, Yozgat, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yozgat'ta Mini-PNL ile Taş Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:24:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Mini-PNL ile Taş Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.