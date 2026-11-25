İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Attila Önmez, bazı balık türlerinde biriken cıvanın yüksek miktarda ve uzun süreli tüketim sonucunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, özellikle sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Cıva maruziyetinin uyuşma, denge kaybı, görme bozuklukları ve hafıza sorunları gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini ifade eden Önmez, "Özellikle hamileler, çocuklar ve cıva düzeyi yüksek türleri sık tüketen kişiler açısından balık türünün doğru seçilmesi büyük önem taşıyor. Balık tüketimini tamamen bırakmak yerine cıva oranı düşük türleri tercih etmek gerekiyor" dedi.

Balıklarda birikebilen cıvanın insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Attila Önmez, özellikle büyük ve uzun yaşayan balık türlerinde cıva birikiminin daha yüksek olabildiğini söyledi. Cıvanın besin zinciri yoluyla balıklarda biriktiğini ve bu balıkların tüketilmesiyle insan vücuduna geçebildiğini belirten Önmez, yüksek düzeyde ve uzun süreli maruziyetin başta beyin ve sinir sistemi olmak üzere çeşitli organlar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini ifade etti.

"Cıva sinir hücrelerinin işleyişini bozabiliyor"

Balıklarda bulunan cıvanın büyük bölümünün metilcıva formunda olduğunu belirten Doç. Dr. Attila Önmez, bu maddenin sindirim sistemi yoluyla vücuda alındıktan sonra kan dolaşımına geçtiğini ve beyin dokusuna ulaşabildiğini söyledi. Önmez, "Metilcıva, sinir sistemi üzerinde toksik etki oluşturabilen bir maddedir. Vücuda yüksek miktarda alınması ve uzun süreli maruziyet durumunda sinir hücrelerinin işleyişini bozabilir. Özellikle ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, kas koordinasyonunda bozulma, denge kaybı, görme alanında daralma ve işitme sorunları görülebilir. Daha ağır maruziyetlerde yürüme güçlüğü ve kalıcı nörolojik hasarlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle yüksek cıva içerebilen balıkların sık tüketilmesi sağlık açısından risk oluşturabilir" diye konuştu.

"Belirtiler zaman içinde ortaya çıkabilir"

Cıva maruziyetinin her zaman ani belirtilerle kendini göstermediğine dikkat çeken Önmez, özellikle uzun süreli yüksek maruziyetlerde şikayetlerin zaman içerisinde gelişebileceğini belirtti.

Önmez, "Cıvanın vücut üzerindeki etkileri, maruz kalınan miktara, maruziyetin süresine ve kişinin sağlık durumuna göre değişiklik gösterir. Uzun süreli yüksek metilcıva maruziyetinde dikkat ve hafıza sorunları, el titremesi, kas koordinasyonunda bozulma ve duyu kayıpları gelişebilir. Cıvanın farklı kimyasal formları böbrekler üzerinde de toksik etkilere neden olabilir. Ancak balık tüketimiyle alınan metilcıvada en önemli risk sinir sistemi üzerindeki etkileridir. Özellikle sık miktarda yüksek cıvalı balık tüketen ve nedeni açıklanamayan nörolojik şikayetleri bulunan kişilerin bu açıdan değerlendirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"Hamileler ve çocuklar için risk daha yüksek"

Cıvanın özellikle gelişmekte olan beyin ve sinir sistemi üzerinde daha ciddi etkiler oluşturabileceğini belirten Önmez, hamile kadınların ve çocukların balık tüketiminde daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Önmez, "Metilcıva, plasenta yoluyla anne karnındaki bebeğe geçebilir. Bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimi devam ettiği için yüksek düzeyde cıva maruziyeti, ilerleyen dönemlerde öğrenme, dikkat, hafıza ve motor beceriler üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Çocukların sinir sistemi de gelişim sürecinde olduğu için cıvanın toksik etkilerine karşı daha hassastır. Bu nedenle özellikle hamilelik döneminde ve çocukların beslenmesinde düşük cıva içeren balıkların tercih edilmesi önemlidir. Gebeler, emzirenler ve çocuklar kılıç balığı, köpek balığı ve iri gözlü ton balığı gibi cıva düzeyi en yüksek türlerden kaçınmalıdır. Ancak balığın içerdiği faydalı besin öğeleri nedeniyle tüketimin tamamen bırakılması da doğru değildir" dedi.

"Büyük balıklarda cıva birikimi daha fazla olabilir"

Balıklardaki cıva miktarının türüne, büyüklüğüne, yaşına ve yaşadığı çevreye göre değişebildiğini ifade eden Önmez, özellikle besin zincirinin üst basamaklarında bulunan yırtıcı balıklarda cıva birikiminin daha fazla olabildiğini söyledi.

Önmez, "Büyük yırtıcı balıklar, yaşamları boyunca daha küçük balıklarla beslendikleri için cıvayı bünyelerinde biriktirebilir. Özellikle kılıç balığı, köpek balığı ve iri gözlü ton balığı (bigeye tuna) türlerinde cıva düzeyleri daha yüksek olabilmektedir. Buna karşılık hamsi, sardalya, somon ve alabalık gibi türler genellikle daha düşük cıva içeren seçenekler arasında yer alır. Ancak balığın yaşadığı denizin kirlilik düzeyi ve çevresel şartlar da cıva miktarını etkileyebilir. Bu nedenle tek bir balık türünü sürekli tüketmek yerine düşük cıva içeren türler arasında çeşitlilik sağlanması daha uygun bir yaklaşımdır" diye konuştu.

"Balığı pişirmek cıvayı ortadan kaldırmıyor"

Balıkların hazırlanma ve pişirilme yöntemlerinin cıva riskini ortadan kaldırmadığını belirten Önmez, balığın taze veya iyi pişirilmiş olmasının cıva içermediği anlamına gelmediğini söyledi.

Önmez, "Cıva yalnızca balığın derisinde veya iç organlarında bulunmaz. Metilcıva, balığın kas dokusunda da birikebilir. Bu nedenle balığı kızartmak, haşlamak, fırınlamak veya ızgarada pişirmek cıvayı güvenilir biçimde ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde balığın derisini çıkarmak ya da suda bekletmek de cıva maruziyetini önlemek için yeterli değildir. Tüketicilerin balığın görünümüne veya tazeliğine bakarak cıva içerip içermediğini anlaması mümkün değildir. Burada en önemli nokta, yüksek cıva içerebilen türlerin sık tüketiminden kaçınmaktır" ifadelerini kullandı.

"Balık tüketimini bırakmak değil, doğru balık seçmek önemli"

Cıva riskine karşı alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Önmez, balığın dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olduğunu, bu nedenle tüketiminin tamamen bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Önmez, "Balık, kaliteli protein, omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineraller açısından oldukça değerli bir besindir. Önemli olan hangi balığın, ne miktarda ve ne sıklıkla tüketildiğidir. Özellikle hamileler, emziren anneler ve çocuklar düşük cıva içeren balık türlerini tercih etmelidir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) önerilerine göre, hamile ve emziren kadınların en düşük cıvalı seçeneklerden pişirmeden önce haftada toplam yaklaşık 225-340 gram balık tüketmesi önerilmektedir. Aynı rehberde 1-11 yaş arasındaki çocuklar için de yaşlarına uygun porsiyon büyüklükleriyle haftada iki porsiyon balık tüketimi tavsiye edilmektedir. Böylece balığın sağladığı besinsel faydalardan yararlanırken cıva maruziyetini azaltmak mümkündür" dedi. Cıva maruziyetinin erken fark edilmesinin önemine de değinen Önmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle yüksek cıva içerebilen balıkları uzun süre ve sık tüketen kişilerde ellerde ve ayaklarda uyuşma, denge kaybı, görme bozukluğu veya açıklanamayan nörolojik şikayetler ortaya çıkarsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bu belirtiler farklı hastalıklarda da görülebileceği için değerlendirme hekim tarafından yapılmalıdır. Balık tüketiminde bilinçli davranmak, düşük cıva içeren türleri tercih etmek ve tüketim sıklığına dikkat etmek, muhtemel sağlık risklerini azaltmanın en etkili yolları arasındadır."