Yüksek Gerilim Kazasında Bacaklarını Kaybeden Usta, Protez İle Yeniden Ayağa Kalkacak - Son Dakika
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Sağlık

Yüksek Gerilim Kazasında Bacaklarını Kaybeden Usta, Protez İle Yeniden Ayağa Kalkacak

03.06.2025 11:31
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Çatı ustası Volkan Şahin, yüksek gerilim akımına kapılarak bacaklarını kaybetti, 29 ameliyat geçirdi.

Yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan ve 2 bacağı ampute edilen çatı ustası Volkan Şahin, geçirdiği 29 ameliyatın ardından bacaklarına takılacak protezlerle yeniden ayağa kalkacağı günü bekliyor.

Yaklaşık 6 ay önce çatı kaplama işi yaptığı sırada yüksek gerilim hattına temas eden 29 yaşındaki Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine getirildi.

Vücudunda 4. ve 6. derece yanıklar meydana gelen Şahin, yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kaldı. Şahin, art arda 29 ameliyat geçirdi ve 2 bacağı ampute edildi.

"Yaşadığım kazadan 2 gün sonra gözümü açtım"

Olay gününü ve yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlatan Şahin, çalışırken çatının üzerindeki yüksek gerilim hattını fark etmediğini belirterek, "Akımın yüksekliğiyle elektrik çarptı. 2 gün sonra hastanenin yanık bölümünde gözümü açtım." diye konuştu.

Çok korktuğunu, ailesiyle helalleştiğini aktaran Şahin, yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kaldığını anlattı.

Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce hiç ameliyat ya da hastalığım olmadı. İğneden çok korkan biriydim. Haftada üç kez ameliyata girdim. 98 günlük hastane sürecim oldu. Bu süre zarfında 2 bacağım ampute edildi, sol omzuma ise deri nakledildi. Hastalığımın beşinci ayında taburcu oldum. Şimdi protez sürecim başladı. Bu hafta sonu protezlerimi alacağım, ilk adımlarımı kendi başıma atacağım."

"Hastamız solunum cihazına bağlıydı"

Bilkent Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Merve Akın da Şahin'in solunum cihazına bağlı şekilde hastaneye getirildiğini belirterek, "Hastanın her iki ayağında ve sol omzunda 4. derece, hatta bir ayağında 6. derece yani kemiğin de yandığı bir yanığı mevcuttu. Elektrik akımının temas ettiği noktalarda böyle çok derin yanıklarla karşılaşıyoruz. Böbrek yetmezliği riski çok yüksekti." dedi.

Bu süre zarfında Şahin'in 2 bacağının ampute edildiği bilgisini paylaşan Akın, "Annesi hastaneye ilk geldiğinde 'Oğlum nefes alsın yeter.' demişti. 29 kez ameliyata girdi ama hasta hayata çok bağlıydı. Tabiri caizse küllerinden yeniden doğan bir Anka kuşu oldu." ifadelerini kullandı.

Yanık tedavi merkezleri

Yanık merkezi, sağlık tesisinin idari ve tıbbi bütünlüğü içerisinde yer alan ancak diğer birimlerden izole edilmiş veya müstakil binası olan birimlerden oluşuyor.

Yanık merkezlerinde, ilk şok tedavisinden rehabilitasyona kadar tüm tedavi aşamaları uygulanıyor.

Sterilizasyon şartlarının sağlandığı, giriş ve çıkışların enfeksiyon kontrolü bakımından denetimli olan yanık tedavi birimlerinde bütün yanık vakaları tedavi ediliyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri bünyesinde 2025'in nisan ayı itibarıyla 19 ilde 23 kamu sağlık tesisinde hizmet veren tescilli 24 yanık merkezi bulunuyor.

Bu merkezlerde 2024'te 10 bin 802 hastaya, 2025'in ilk 3 ayında ise 2 bin 659 hastaya yatılı olarak yanık tedavi hizmeti verildi.

Kaynak: AA

Ameliyat, Hastane, Sağlık, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yüksek Gerilim Kazasında Bacaklarını Kaybeden Usta, Protez İle Yeniden Ayağa Kalkacak - Son Dakika

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