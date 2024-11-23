Yüksekova'da Yeni Aile Sağlık Merkezi 40 Bin Vatandaşa Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Yüksekova'da Yeni Aile Sağlık Merkezi 40 Bin Vatandaşa Hizmet Vermeye Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açılan yeni aile sağlık merkezi, yaklaşık 40 bin vatandaşa hizmet veriyor. Muhtar Taner Ataş'ın girişimleri sonucunda hayata geçen bu merkez, 14 köy ve çevre mahallelerden de hastalara hizmet sunuyor.

23.11.2024 00:06
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Yüksekova yeni açılan sağlık ocağı 40 bin vatandaşa hizmet veriyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeni açılan aile sağlık merkezi, yaklaşık 40 bin vatandaşa hizmet veriyor.

Yıllardır prefabrikten kurulmuş aile sağlık merkezinde hizmet alan Yeni Mahalle halkı, Muhtar Taner Ataş'ın Hakkari Valiliği ile Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde yaptığı girişimler sonucunda yapılan yeni aile sağlık merkezi hizmet vermeye başladı. Yeni mahalle dışında 14 köy ile Esenyurt ile Esentepe mahallelerindeki vatandaşın da faydalandığı merkez, yaklaşık 40 bin kişiye sağlık hizmeti sunuyor.

20 gündür merkezin hizmet verdiğini belirten Yeni Mahalle Muhtarı Taner Ataş, "Sağlık merkezinin açılması için birçok girişimlerde bulunduk. 1 No'lu Sağlık Merkezimiz önceden belediyenin karşısında prefabrik içinde kurulmuştu. Vali Bey, ziyaretinde sağlık ocağının uygun olmadığını belirterek yeni sağlık ocağı için talimat verdi. Bizde daha önce birçok kez müracaatlarda bulunmuştuk. İl Sağlık Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda Dağlıca Yolu üzerinde yeni bir sağlık ocağı kuruldu. 8 doktorumuz var. Günde en az 300 ile 400 hasta giriş yapıyor. Yeni Mahalle dışında 14 köy, Esenyurt ile Esentepe mahallelerindeki birçok vatandaş da sağlık merkezimizde hizmet alıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yüksekova'da Yeni Aile Sağlık Merkezi 40 Bin Vatandaşa Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika

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