Yumurtalık Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yumurtalık Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Prof. Dr. Müge Harma, yumurtalık kanserinin erken teşhisinin önemine dikkat çekti, muayene önerdi.

03.02.2025 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Sessiz katil' yumurtalık kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müge Harma, yumurtalık kanserinin önemine dikkat çekerek belirtilerinin başka hastalıklarla karışabileceğine vurgu yaptı. Harma, hastalığı erken teşhis edebilmek için yıllık muayenelerin yapılmasını önerdi.

4 Şubat Dünya Kanser Farkındalık Günü'nde kanserle mücadelede erken teşhisin önemine değinen Harma, "4 Şubat takvimlerde Dünya Kanser Farkındalık etkinliği olarak bilinmekte. Kanser, kontrolsüz hücre çoğalması ve organların bu hücre çoğalmaları tarafından tutulmaları olarak bilinmekte. Burada ölümcül olan kanserlerle savaşın bu gibi haftalarla hatırlanıp mücadeleye devam edilmesi yönünde etkinliklerin yapılması doğrudur" dedi.

Kadın hastalıkları kanserlerinde en ölümcül olan kanserin yumurtalık kanseri olduğunu belirten Harma, "Kadın hastalıkları kanserlerinden en ölümcül olanı yumurtalık kanserleri oldukça ölümcül sessiz kanserlerdir. Sessiz katil olarak bilinmektedirler. Sessiz katil olarak bilinmelerinin nedeni şudur: Bariz bir belirti vermemektedir. Çoğunlukla dahiliye polikliniklere hazımsızlık şikayeti, karın şişkinliği, mide bulantıları, reflü, bağırsak alışkanlıklarında düzen değişiklikleri, idrar alışkanlıklarında düzen değişiklikleri gibi belirtisiz her hastalıkla karışabilen türden durumlarla karşımıza gelir. Bu yüzden hastalar vakit kaybederler" şeklinde konuştu.

Özellikle 60 yaş üzerinde ve iki haftadan uzun süreli şikayetlerin altını çizen Harma, "Burada vurgulanması gereken nokta, 60 yaş üzerinde bu tür şikayetlerin iki haftadan uzun sürmesi takdirde muhakkak bir jinekoloğun da devreye girip muayenelerinin yapılmasıdır. Bu kanserler maalesef bu belirtileri verdiklerinde erken teşhis alamamaktadırlar. Yumurtalık kanserleri genellikle ilerlemiş olarak karşımıza çıkar. Erken teşhis edilebilmek için de muayenelerin düzenli aralıklarla yıllık muayene şeklinde yapılması önerilmektedir" ifadelerini kullandı.

Rahim ağzı kanserinin de önemine vurgu yapan Harma, "Yumurtalık kanseri haricinde çok güncel bir bilgi, taraması olan yani erken teşhis edilen kanserlerden rahim ağzı kanseri çağımızda tüm dünyada tamamen silinmek üzere bir mücadeleyle karşı karşıyadır. Rahim ağzı kanserinin etkeni bir virüstür. Yüzde 99'un üzerinde kanserin etkeni olarak bilinmektedir. Bu HPV virüsüne karşı elimizde güçlü bir silah bulunmaktadır. Bu da aşıdır. 14 yaş üzerine üç doz şeklinde önerilmektedir. 9-14 yaş aralığında da iki doz olarak önerilmektedir. Rahim ağzı kanserinin etkeninin bilinmesi bu kanserle olan mücadelede tarama testlerini getirir. Sağlıklı insanlarda riskli kimler belirlenir. Bu belirlenecek insanlar da Sağlık Bakanlığı KETEM'lerde 30 yaş üzerinde kadınlara rahim ağzından alınan bir sürüntü ile HPV testleriyle tarama yapmaktadır. HPV pozitifliği olduğu takdirde bu bireylerin daha erken muayene edilmesi ve öncül lezyonlar dediğimiz kanserleşebilecek hücrelerin erkenden tespit edilmesi ve tedavi edilmesi mümkün olabilmektedir. Bu tedavi şansı çok yüksektir. Dolayısıyla "erken tanı hayat kurtarır" sözü çok doğrudur. Tarama testlerinin düzgün olarak yapılmasını öneriyoruz" diye ifade etti.

Rahim kanserinin de menopoza yakın dönem ve menopoz sonrası dönemde ortaya çıktığını hatırlatan Müge Harma, "Rahim kanserine gelecek olursak, genellikle menopoza yakın dönem ve menopoz sonrası dönemde ortaya çıkar. Kanama düzensizlikleri en belirgin özellikleridir. Hayvansal gıdalarla yüksek beslenme, obezite, tansiyon, şeker hastalıklarıyla beraber riski artmaktadır. Bunun da bir taraması yoktur maalesef. Dolayısıyla bu tür bireylerin her yıl jinekolojik muayenelerini yaptırmaları bu kanserin erken tanısına neden olacaktır" diye belirtti.

Prof. Dr. Müge Harma, kadın kanserleriyle mücadelede erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, "Tarama testleri ve düzenli jinekolojik kontroller sayesinde pek çok kadın hayatını kurtarabilir. Bu nedenle her kadının sağlık kontrollerini aksatmaması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit, Zonguldak, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yumurtalık Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye’ye PKK’nın Suriye’de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik
23:15 PKKYPG’li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi PKK/YPG'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi
23:14 Fenerbahçe’den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
23:05 Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir
17:48 Türkiye’nin gözü Ege’de Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
08:54 O Ses Türkiye’nin yayın tarihi belli oldu Murat Ceylan Survivor’da açıkladı O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı
08:54 İntihar eden İlker Gönen’in avukatından olay iddia Başsavcılık soruşturma başlattı İntihar eden İlker Gönen'in avukatından olay iddia! Başsavcılık soruşturma başlattı
08:52 Gece girdiği AVM’deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı
08:36 Emily in Paris’in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu
08:32 Tam 8 gol Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 23:38:07. #1.12#
SON DAKİKA: Yumurtalık Kanserinde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.