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Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 11.10.2023 16:27

Yunanistan'ın birçok bölgesinde tespit edilen Batı Nil Virüsü nedeniyle, ülkede bu yıl 20 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan'da bu yıl Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik, Pela, Pieria, Kilkis, Serres, Halkidiki, Kavala, Drama, Rodop, İskeçe, Meriç, Kastoria, Arta ve Yanya bölgelerinde tespit edildiği açıklandı.

20 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, virüsün, ülkenin farklı noktalarında 20 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü can aldı: 20 kişi hayatını kaybetti

1 HAFTADA 5 YENİ VAKA

Son bir haftada 5 yeni vakanın teşhis edildiği kaydedilen açıklamada, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemi vurgulandı.

VİRÜSÜN TESPİT EDİLDİĞİ BÖLGELER AÇIKLANDI

Virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik, Pela, Pieria, Kilkis, Serres, Halkidiki, Kavala, Drama, Rodop, İskeçe, Meriç, Kastoria, Arta ve Yanya bölgelerinde tespit edildiği belirtildi. Uzmanlar, vakaların artacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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