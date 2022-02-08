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Yunus Emre Devlet Hastanesinde 3 yılda yüzlerce tüp bebek tedavisi uygulandı - Son Dakika

Yunus Emre Devlet Hastanesinde 3 yılda yüzlerce tüp bebek tedavisi uygulandı

08.02.2022 16:33
Yunus Emre Devlet Hastanesinde 3 yılda yüzlerce tüp bebek tedavisi uygulandı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, hastanelerindeki Tüp Bebek Merkezinin 3 yılı geride bıraktığını bildirdi.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, hastanelerindeki Tüp Bebek Merkezinin 3 yılı geride bıraktığını bildirdi.

Karagülle, yaptığı yazılı açıklamada, Yunus Emre Devlet Hastanesi Tüp Bebek Merkezinin çocuk isteği olan pek çok çifte umut ve çözüm olduğunu belirtti.

Merkezin bine yaklaşan tüp bebek tedavisiyle birçok hayata ve kalbe dokunduğunu vurgulayan Karagülle, şunları ifade etti:

"Tüp Bebek Merkezimiz yüksek gebelik oranı ve başarılı çalışmalarıyla ilimiz için mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Alanlarında uzman doktorlarımız, en son teknolojiyle donatılmış güçlü embriyoloji ve androloji laboratuvarlarımız, güncel tedavi yöntemleri, mükemmel ekip çalışması ve ilk günkü heyecan ile çalışmaya devam etmekteyiz. Halen ilimizden ve il dışından pek çok çifte güvenle hizmet vermeye devam ediyoruz."

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Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir, Gebelik, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yunus Emre Devlet Hastanesinde 3 yılda yüzlerce tüp bebek tedavisi uygulandı - Son Dakika


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