Yüz Analiz Mekanizması Tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüz Analiz Mekanizması Tescillendi

Yüz Analiz Mekanizması Tescillendi
02.06.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burun estetiği için geliştirilen mekanizma, hastaların yüz analizini standart hale getiriyor.

Burun estetiği ile yüz plastik cerrahisi süreçlerinde hastaların yüz analizini standart hale getirmek için geliştirilen "Yüz Analiz Görüntüleme Mekanizması", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescil edildi.

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) yapılan açıklamaya göre, farkı bölümlerden akademisyenlerin geliştirdiği mekanizmanın, klinik ve hastanelerde yaygın şekilde kullanılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Yiğit Açık, tescillenen çalışmanın cerrahi operasyonların öncesi ve sonrasında büyük önem taşıyan görsel belgeleme sürecine uluslararası standart getirdiğini belirtti.

Özellikle plastik cerrahi operasyonlarında sonuçların başarısını objektif bir şekilde ölçmek ve operasyon planını kusursuzlaştırmak için kullanılan mevcut yöntemlere güçlü bir alternatif sunduklarını kaydeden Açık, bu mekanizmanın burun estetiği (rinoplasti) alanında çalışan cerrahlara yardımcı olmayı hedeflediğini ifade etti.

Araştırmacılardan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Parıltay da geliştirilen mekanizmanın hastanın baş bölgesini sabitleyen özel platformu ve 180 derece dönebilen hareketli kol düzeneği ile benzerlerinden ayrıldığını aktardı.

Sistemin düşük sürtünmeli pivot noktaları ve hassas yükseklik ayar mekanizmaları sayesinde kameranın hasta etrafında sarsıntısız ve standart açılarla hareket etmesine olanak tanıdığını aktaran Parıltay, bu sayede operasyon öncesi ve sonrası çekilen fotoğraf ve videolar arasındaki açı farklarının ortadan kalkarak, cerrahi başarının milimetrik olarak analiz edilmesinin sağlandığını dile getirdi.

EÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Apaydın ise mekanizmanın masa veya tezgah gibi yüzeylere sabitlenebilen sıkıştırma düzeneği sayesinde her ortamda kolayca kurulabildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Teknoloji, Plastik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yüz Analiz Mekanizması Tescillendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:34:27. #7.12#
SON DAKİKA: Yüz Analiz Mekanizması Tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.